Palatul Copiilor, Sala Sporturilor, Vasluietul

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Primãria Vaslui nu renuntã la preluarea în administrare a mai multor obiective importante pentru imaginea orasului, dar nu numai. Dupã ce, anul trecut, nu a avut sorti de izbândã, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, spune cã va continua sã trimitã scrisori la ministerele de care tine preluareaunor obiective importante, printre care fosta unitate militarã, Palatul Copiilor, Sala Sporturilor. În paralel, municipalitatea va face demersurile necesare pentru demararea lucrãrilor de decolmatare a albiei pârâului Vasluiet, care taie pe orizontalã zona de sud a orasului.

Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, a spus cã va continua toate demersurile la Guvernul Romaniei pentru a rezolva mai multe probleme de la nivel local. Primarul a fãcut referire la preluarea unitãtii militare, la Palatul Copiilor, la albia paraului Vasluiet din zona Gãrii Vaslui. ‘În luna decembrie 2017, am discutat cu premierul Mihai Tudose despre mai multe probleme ale comunitãtii noastre. Acum, cã s-a schimbat Guvernul, voi continua sã le scriu, panã se rezolvã toate aceste probleme. Vrem sã facem ceva pentru comunitate. Unitatea Militarã a ajuns pe procedurã la avizare la ministere de trei ori, dar, cum tot s-au schimbat ministrii, operatia a fost din nou reluatã. Am vorbit si despre Sala Sportului si Palatul Copiilor. Pentru sistematizarea albiei din zona Gãrii, am primit panã acum sapte rãspunsuri de la diferiti directori de la Apele Romane, toate cu acelasi continut. Din anul 2002 tot ni se spune cã o sã se facã sistematizarea albiei’, a spus Vasile Pavãl. În timp ce ministerele tergiverseazã cedarea obiectivelor, imobilele se degradeazã tot mai mult. ‘Obiectivele nu ne apartin, dar au fost fãcute toate eforturile pentru a se gãsi solutii. Am cerut ministerelor in drept sã treacã la noi clãdirile de patrimoniu, dar, timp de un an de zile, nu am avut niciun rezultat. Toate aceste dosare sunt pe traseul spre aprobare, insã actuala situatie ne afecteazã pe noiî, spunea Vasile Pavãl in cursul anului trecut. Încã de la inceputul anului 2017 municipalitatea si-a propus sã preia in administrare Sala Sporturilor si Palatul Copiilor. ‘Acestea reprezintã dovada faptului cã autoritãtile centrale si locale trebuie sã-si dea mana si sã se implice mai mult, astfel incat clãdiri de o importantã majorã sã fie valorificate la potentialul maxim. Cele douã obiective ne creeazã neplãceri. Vom face in asa fel incat sã fie trecute in patrimoniul local, pentru a putea fi reabilitateî, spunea Vasile Pavãl.