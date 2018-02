Ouãle încondeiate de la Cãmârzana (VI)

marți, februarie 20, 2018, 3:00

– continuare din numãrul trecut –

Acelasi ritual al bradului gãsim si in Moldova, cu bradul ornat pentru nuntã si pus in capul mesei ca vornicel si ca cel mai de seamã oaspete. Creanga de brad regãsitã pe oul incondeiat – scara cu fustei sau Scãrita ce duce sufletul spre Rai spre judecata divinã, in Scara cu fustei, scara ce unificã viata sacrã cu cea profanã, viata cu moartea, vãzutul cu nevãzutul, inceputul cu sfarsitul. Astfel, moartea pentru osan nu reprezintã terminarea, ci taman inceputul, inceputul unei vieti htonice pe care se poate inãlta musai numai pe scara cu fustei. Pe oul incondeiat, scara cu fustei, acea scarã care nu are inceput si nici sfarsit, este un perpetuu al sufletului dupã moarte si care trece prin acei pupi, ce reprezintã Calea Lactee sau cerul cu stele, precum un Axis Mundi ce uneste si cerul si pãmantul, inepuizabila comuniunea dintre cosmos si omenire si care are rolul de a alimenta cu energie fetele si bãietii, pregãtindu-i pentru urcusul spiritual pe scara cu fustei. În lumea tangibilã si stilizatã, Fusteii scãrii sunt construiti cu elemente naturale stilizate: creanga de brad, spicul de grau sau prin puncte, semicercuri, romburi, linii paralele sau in unghi, floare, fluture, cocos, creangã, grebla si astfel de stilizãri, ce se aflã intotdeauna in bãtãtura sau pe langã bãtãtura osanului simplu. Fusteii scãrii sunt zonele de rezistentã spiritualã, sugerand etapele vietii, ascensiunea sau decãderea sufletului. Punctul este prima atingere a instrumentului cu suprafata de lucru este, dacã vreti, centrul din care isi extrag energia vital-creatoare toti mesterii ce isi desfãsoarã activitatea in Cãmarzana, acea tresãrire a sufletelor strãmosesti din care isi extrag energia atat de beneficã in viata de zi cu zi. Punctul reprezintã in credinta magicã a osanului stelele infinite, valorile spirituale ale osanului, metamorfozate in stropii de sange ai Mantuitorului. Stelele pe oul incondeiat pot fi reprezentate si prin stele cruci geometrizate, cruci pe oul incondeiat sub forma pomului vietii, iar aceste ouã in numãr de 4 se aseazã in racla de inmormantare la cãpãtaiul mortului, trasand simbolic rãscrucile celor doua niveluri de existentã discontinue: viata si moartea. Aceeasi cruce, tot sub forma pomului vietii, se traseazã si pe capacul sicriului. Crucea, acel simbol al celor 4 puncte cardinale, 4 anotimpuri, 4 elemente, foc-aer, apã-pãmant, mãsurã de sintezã a cerului si pãmantului, pe verticalã, unde se intalnesc timpul si spatiul, si, pe orizontalã, energia masculinã cu cea femininã, sinteza si armonia lumii, perfectiunea si totalitatea, care, din Paleolitic, devine un simbol al vietii si al mortii al unitãtii si al alternantelor. Prin forma sa ovoidã, varful oului reprezintã cerul, baza reprezintã Pãmantul iar spatiul dintre ele este tocmai contopirea spatiului cosmic cu cel terestru intr-un univers vizibil si palpabil pentru tãranii din Cãmãrzana. Un stãpan infinit al spatiului infinit-finit dintre cer si Pãmant. Aceste semne si simboluri din Tara Oasului le regãsim si pe ceramica de la Vama, cruci de morminte, motive decorative pe poarta cu boc, pe podoabe, pe troite, troitele din lemn de la rãscruci, colacii de nuntã si de inmormantare si nu in ultimul rand, pe ouãle incondeiate. Crucile de la rãscruci, martori tãcuti ce orienteazã si deopotrivã dezorienteazã de dor, de amintire, de trecerea timpului, de asteptare, de iubire, de morte, de bucurie, de suferintã, de dorintã, de drag, doar privesc si asteaptã. Ce? Poate trecerea timpului, poate revenirea tinerilor plecati pe meleaguri strãine… Cine stie.

– continuare in numãrul viitor –

Dan Horgan