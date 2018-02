Ouãle încondeiate de la Cãmârzana (V)

luni, februarie 19, 2018, 3:00

Pe coaja oului au fost reliefate si motivele sacre, prin Motivul Crucii (‘Crucea Pastelui’, ‘Crucea Pãstii’), intalnit adesea in ornamentica ouãlor incondeiate, avand o simbolisticã plurivalentã: simbol al crestinismului – prezentandu L pe Mantuitorul rãstignit, crucea se identificã cu Persoana acestuia – acolo unde este cruce, este si Iisus Hristos. Crucea Patimilor este crucea pe care Mantuitorul a indurat supliciul la care a fost supus panã in clipa mortii. Crucea Învierii este simbol al biruintei vietii asupra mortii. Modalitãtile in care este reprezentat motivul sunt felurite, femeia care incondeiazã gãsind de fiecare datã modalitatea de a l reprezenta sub o formã realizatã artistic in mod deosebit, alãturi de Mãnãstire sau Bisericã ce, de asemenea, este consideratã ca un simbol al credintei in Dumnezeu. Imagini ale animalelor si pãsãrilor cunoscute constituie o altã grupã tematicã, motivele zoomorfe din care fac parte – redate de cele mai multe ori conform principiului ‘Pars pro toto’ – prin care o parte sugereazã intregul (‘urechea iepurelui”,coltul porcului’, ‘tita vacii’, ‘ugeru vacii’, ‘capul caprei’, ‘cap de sarpe’, ‘coarnele melcului’, ‘creasta pupezei’, ‘coada pãunului’, ‘coada curcanului’, ‘aripile hultanului’ s.a.). Mai apar si vietuitoare intregi, precum pesti si broaste, serpi, dar in exemplare limitate. Arta femeii care incondeiazã este, si in acest caz, remarcabilã, in asa fel incat, la final, toate aceste motive prin stilizarea pronuntatã si amplasarea lor aeratã creeazã impresia de echilibru, de armonie si rafinament artistic deosebit si alcãtuiesc o decoratie de o mare simplitate, dar in acelasi timp extrem de reusitã din punct de vedere estetic. Privind lumea inconjurãtoare, realitãtile atat de apropiate sufletului sãu, femeia care incondeiazã va trasa pe coaja ouãlor conturul uneltelor, al obiectelor casnice si gospodãresti legate de practicarea unor ocupatii si mestesuguri traditionale. Asa sunt reprezentate: grebla, grapa, cheptinii pentru canepã, bata, vartenilta, harletul, imblãciul, morisca, bata ciobanului, secera si alte obiecte din arealul gospodãriei. Imaginea acestora este sugeratã prin unele elemente componente, creatoarea dovedindu se si in acest caz extrem de talentatã. Legãtura vesnicã dintre cer si pãmant, intre lumea celestã si cea terestrã, omniprezente in mitologia satului romanesc, a generat prezenta in ornamentica ouãlor de Pasti a unor motive cunoscute sub numele de motive cosmomorfe. Între acestea, cel mai frecvent intalnit este motivul solar – motiv simbolic de o mare vechime si largã circulatie, reprezentat sub formã de rozete, cerc cu raze excrise sau inscrise, romburi. Tãranul in simplitatea lui a venerat dintotdeauna soarele. Soarele este dãtãtor de viatã pentru orice si oricine, fãrã soare lumea ar pieri, soarele este ochiul prin care priveste Dumnezeu spre pãmant. Hazul innãscut al romanului cu vestitul lui simt al umorului si inconfundabilul spirit critic fatã de unele aspecte ale vietii, fatã de unele slãbiciuni omenesti isi gãsesc o expresie adecvatã si in arta incondeierii ouãlor. Astfel, au apãrut motivele acrimonioase, dintre care cel mai ades apar: ‘carja popii’, ‘mana calicului’, ‘drumul betivului’ s.a., motive reprezentate schematic, dar foarte sugestiv, prin linii rosii pe fondul alb imaculat al oului, ce conferã compozitiei o neasemuitã frumusete si claritate. Ornamentica ouãlor incondeiate constituie o mãrturie valoroasã, deoarece ouãle incondeiate din zonã au un decor mult simplificat. Cu multi ani in urmã, femeile obisnuiau sã incondeieze ouã doar cu un muc de lumanare inmuiat la cãldura focului si care lãsa scrieri pe coaja oului. Apoi, din acel ou, printr-o baie integralã de culoare rosie, se obtinea oul incondeiat. Dar oul incondeiat chiar dacã se scria in Sãptãmana Mare era indeobste folosit tot timpul anului si nu numai la zilele Pastelui, cum se procedeazã acum. Ritualurile pãstrate din strãbuni despre nastere, inmormantare, nuntã si pentru sãrbãtorile de Paste, Crãciun si An Nou sunt prezente – gãsim reminiscente ale oului incondeiat ce amintesc de stea, floare, linia dreaptã sau in zig-zag, simboluri ceresti – crucea stelarã, constelatiile universului, steaua si steaua in cruce, soarele punctul sau pupii, colorit, ritm si gandire magico-popularã.

Dan Horgan