Ouãle încondeiate de la Cãmârzana (III)

Tãranul nestiutor de carte a interpretat cum a stiut el mai bine viata laicã si cea religioasã, ajungand la un soi de sincretism transmis prin viu grai si prin insemnele lãsate peste toate lucrurile confectionate de el. Asa de pildã, pe grinda cea mai mare, taman la mijlocul ei se bate semnul de mester, pe uneltele metalice se aplicã o stantã rudimentarã, un fel de iscãliturã a unor mesteri analfabeti, dar priceputi la mestesug, la distractie, la ajutor si nu in ultimul rand, priceputi in a fi OM. Om care, aici in tarã sau peste hotarele tãrii, a dus cu el lucrul, gandul, muzica jocul si traditiile strãmosesti sã ii tinã de urat si sã ii mai aline dorul neostoit de casã, care parcã ii usucã pieptul. Chiar dacã ouãle incondeiate sunt creatiile individuale ale unor tãrãnci, ele exprimã totusi gandirea activã si sensibilitatea satului romanesc. Din sufletul acestei colectivitãti, cu imaginatia, cunostintele si gandirea ei, cu superstitiile si conceptiile asupra lumii a nevãzutului, reflectate in aceste ouã incondeiate, nu sau izolat si fac incã parte integrantã din fondul spiritual omogen al colectivitãtii, ai cãrei reprezentanti artistici au devenit. Judecata acestor mesteri incã nu a cãpãtat o constiintã de sine, nu s-a individualizat, intrucat acesti mesteri erau tãrani ca si consãtenii lor, cu care impãrteau aceleasi conditii culturale, sociale si economice. Ei nu au fãcut altceva decat sã contureze, sã evidentieze plastic fondul comun, ancestral apartinand poporului roman. Cu tulburãtoare sinceritate care nu cunoaste altã modalitate de gandire, tãranul, in simplitatea gandirii magico-religioase, destãinuie in modelele ouãlor incondeiate conceptiile de viatã, conceptiile despre eticã si dreptate socialã, imaginea zugrãvitã despre celãlalt taram, despre lumea nevãzutã a raiului si a iadului, transpunand, cu fireasca-i spontaneitate, povestirile biblice in peisajul si vesmantul satului romanesc, de fapt, unica realitate cunoscutã de el. Oul incondeiat intotdeauna spune si va spune o poveste. Dar, ca orice poveste, are un talc, o cimiliturã, prin care isi dezvãluie bucuria de a fi. Toate motivele prezente, antropomorfe, zoomorfe, skeomorfe, sunt luate din arealul curtii, spatiul de locuit. Pentru soare si stele, osanul a stiut sã multumeascã desenandule cu casca, sau dalta din otel muscand lacomã din lemnul portilor ori focul le-a insemnat pe lãzile de zestre, blidare, lingurare sau cozile din lemn, ori au ajuns sub stergarele sub formã de fluturi, apãrand parcã cu aripile lor imaculate nepretuita icoanã pe sticlã. Acesti sãteni care, fãrã un model in fatã, doar din imaginatie si ajutati de ceea ce se aflã imprejurul lor, au putut crea printr-o diversitate de motive numai de ei talcuite adãugand si musai si culorile traditionale de la Cãmarzana, albastrul si rosul obtinute din plantele culese de pe camp sau din grãdinã, insotite, bineinteles, de non culorile alb si negru. Aspectul final al acestora este de o mare sobrietate si frumusete deosebite. Acest banal ou asemãnãtor cu soarele si denumit atat de poetic de nemuritorul Brancusi ‘Geneza’ a fascinat si va mai fascina prin forma lui ovoidã si prin scrierea de pe coaja lui zeci de generatii. Descoperim in Tara Oasului multiple motive de ouã incondeiate, unul dintre cele mai des intalnite fiind scara. Acea scarã care a infricosat intotdeauna omenirea, scara ce duce de pe Pãmant la Rai sau, din contrã, ce te coboarã in Infern. Scara pe care urcã toti muritorii pentru Judecatã de Apoi. Acea scarã care face legãtura dintre douã planuri diferite ca mod de existentã ca si pragul casei. Si tocmai cã le-a fost teamã au construit aceasta scarã folosind diferite modele si ornamentate diferite. Ca ornamente vom intalni steaua, floarea, fluture, pestele, primul simbol crestin. Mai intalnim frunza de stejar, coarnele berbecului, grebla, morisca, samburii de pepene sau stelele de pe cer, rarita, si nu in ultim rand, creanga de brad.

Dan Horgan