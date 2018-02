Organizare, organizare si iar organizare!

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Procesul de organizare internã si atragerea de noi membri valorosi – acestea sunt liniile directoare ale activitãtii PMP Vaslui. Deputatul Corneliu Bichinet este convins cã, la localele din 2020, PMP va fi mult mai prezent în structurile alese ale administratiei publice.

ßPentru mine, activitatea parlamentarã este una, si o fac cu maximã responsabilitate in Camera Deputatilor, unde ridic problemele zonei noastre, scot ministri la rampã, generez si sustin legi bune pentru oameni. În judet insã, impreunã cu colegii mei din PMP Vaslui, facem activitate organizatoricã. Au apãrut oameni tineri si foarte valorosi in lumea satului; eu acestora mã adresez, pe ei doresc sã-i capacitez. Caut ca in organizatiile orãsenesti si municipale sã inscriu cat mai multi membri de partid, ca acestia sã-si poatã impunã conducerile. PMP Vaslui va avea, in urma alegerilor viitoare, reprezentanti destoinici in structurile comunale, orãsenesti, municipale si, evident, la nivel judetean’, spune deputatul Corneliu Bichinet, presedintele Organizatiei Judetene PMP Vaslui. Adept al ideii cã ßnimeni nu s-a nãscut prea tarziu pentru a face politicã’, parlamentarul popular tine cã combatã un mit fals al politicii romanesti. ßDacã PMP are doar trei ani de existentã, asta nu inseamnã cã nu se poate impune, in toate judetele tãrii! S-a creat falsa opinie cã toti oamenii valorosi s-au ingrãmãdit buluc la partidele mari si cã nu s-ar mai gãsi oameni valorosi si pentru PMP. Ce-ar insemna asta, dupã mintea unora? Cã cine vine in PMP nu are valoare? Gresit! Cine vrea sã ni se alãture, sã o facã! În PMP, va fi si ascultat, si respectat!’, a conchis Corneliu Bichinet.