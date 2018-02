joi, februarie 15, 2018, 3:00

Pentru tinerii de pretutideni, preocupati de problemele societãtii in care trãim, dar mai ales de gãsirea de solutii pentru acestea, Olimpiada ONU este proiectul ideal. Organizat de Asociatia Tineretul ONU din Romania – Filiala Iasi, aflat anul acesta la a V-a editie, prilej aniversar pentru Asociatie, proiectul va avea loc intre 4-6 Mai 2018, si va aborda douã subiecte cu impact major asupra tinerilor. Într-o manierã cu totul ineditã, Asociatia, prin intermediul acestui proiect, a ales sã marcheze anul acesta proiectul prin propunerea a douã teme diferite pentru douã specializãri: real si umanistic. Acestea vor putea fi abordate de toti tinerii, elevi sau studenti, indiferent de domeniul de studiu. Filiera realã abordeazã tema ‘Combaterea Criminalitãtii Informatice’, iar cea umanisticã ‘Necesitatea Educatiei Juridice’. Olimpiada ONU este un concurs care oferã tinerilor oportunitatea de a-si manifesta creativitatea si originalitatea, aducand idei pentru solutionarea problemelor actuale, sub sloganul ‘We intend to change the world!’. Astfel, participantii vor avea ocazia de a-si exersa abilitãtile de a vorbi in public, de a prezenta pãreri argumentate exemplificate, dar si de a interactiona cu tineri de varste apropiate care au acelasi tel, acela de a schimba societatea in bine. Scopul primordial al proiectului este acela de a gãsi solutii privind cele douã teme propuse, acestea urmand a fi preluate si impãrtãsite mai departe cu institutiile de profil. Înscrierile vor fi disponibile pe eveniment incepand cu data de 5 Martie 2018 si se vor face pe baza unui formular in care se va atasa o schitã a lucrãrii. În a doua etapã a proiectului, fiecare tanãr isi va impãrtãsi ideile in fata publicului si a unui juriu, prezentand maniera proprie de abordare a temei. Alte proiecte ale noastre sunt: UN Youth Christmas Groove – realizat anual, avand scop umanitar, dar si de conservare a traditiilor universale de Crãciun, UN Youth Summer Institute – proiect care are drept scop dezvoltarea tinerilor, propunandu-le acestora timp de 5 zile workshop-uri despre: creativitate, motivatie, diplomatie, orientare in carierã, Clubul de MUN – club lunar in cadrul cãruia tinerii, pusi in ipostaza unui delegat al Natiunilor Unite, se pregãtesc prin abordarea diferitor teme de interes, insusindu-si o anumitã tarã si invãtand sã dezbate. Asociatia Tineretul ONU din Romania – Filiala Iasi este o organizatie nonguvernamentalã, avand ca scop promovarea valorilor si activitãtilor ONU in randul tinerilor romani, al societãtii romanesti si al comunitãtii internationale.