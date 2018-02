O manipulare ratatã!

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Deranjat de faptul cã în presa localã a fost publicatã informatia conform cãreia municipalitatea ar fi rãscumpãrat o centralã termicã dezafectatã cu suma de 300.000 lei, dupã ce anterior o vânduse cu 40.000 lei, Dumitru Boros, primarul municipiului Bârlad, a prezentat sumele reale cu care de fapt a fost vândut si, ulterior, rãscumpãrat imobilul. Astfel, conform facturii si procesului-verbal de predare, în 2012, Primãria a vândut imobilul cu aproape 260.000 lei. Acum, respectând logica celor care au reclamat risipa banilor publici, rezultã cã, de fapt, Primãria a plãtit doar 40.000 lei pe acelasi imobil, cãruia însã i s-au adus îmbunãtãtiri.

Primarul Dumitru Boros a adus in discutie subiectul fostei centrale termice, situatã pe Bulevardul Epureanu, dupã ce subiectul in cauzã a apãrut in douã publicatii diferite, la distantã de cateva zile. Ambele au tratat subiectul ca pe o mare ‘afacere’ fãcutã de primar sau chiar ca pe o tentativã jalnicã de a secãtui nejustificat bugetul local. ‘Este bine ca opinia publicã sã cunoascã realitatea exact asa cum este ea. Eu, incã din momentul in care am venit in primãrie, le-am cerut tuturor colegilor sã mã ajute, pentru cã nu le pot sti pe toate. De aceea, niciodatã nu voi face niciodatã ceva ilegal in mod intentionat. Iatã documentele care atestã cã, in 2012, conform facturii si a procesului verbal de predare a imobilului, primãria a vandut acea centralã cu 259.083 lei. Între timp, noul proprietar a fãcut o serie de investitii – a cãror valoare o voi face publicã imediat ce o voi afla – numai cã firma care o detinea (…) a intrat in faliment. S-a stabilit un expert lichidator, care a vandut la licitatie imobilul, independent de vointa fostului proprietar, care probabil ar fi cerut mai mult, avand in vedere doar imbunãtãtirile aduse. Si, pentru cã s-a scris cã nu s-a fãcut nicio imbunãtãtire, iatã realitatea. Vorbim in primul rand de consolidare, intrucat in prezent s-ar mai putea ridica fãrã probleme un etaj. Apoi, imobilul este acum dotat cu geamuri termopan, are cãi de acces la stradã, are un acoperis cu pod. Sã nu uitãm numai cat l-a costatat (pe fostul proprietar, n.r.) doar dãramarea cosului de fum al fostei centrale, operatiune pentru care in primul rand trebuie angajati alpinisti. În fine, la licitatie s-a ajuns la suma de 300.000 lei. Primãria a castigat, si de aici se pot face simplu calculele si vedea cat am dat in realitate pentru acea clãdire. Este vorba despre aproape 40.000 lei’, a explicat primarul Boros. Totodatã, el a mai spus si de ce anume municipalitatea a decis sã cumpere acel imobil si chiar s-a ‘bãtut’ la licitatie pentru el. Boros a spus cã, in prezent, activitatea Directiei de Asistentã Socialã (DAS) din cadrul Primãriei Barlad s-a extins atat de mult, incat birourile din clãdirea institutiei au devenit neincãpãtoare pentru angajatii directiei. În plus, numãrul acestora a ajuns la 18 persoane, care acum impart doar trei birouri. ‘Am propus Consiliului Local sã mutãm DAS-ul din primãrie, pentru cã, asa cum se stie, activitiatea acestei directii creste de la o lunã la alta. Acum, angajatii de acolo abia dacã se mai pot invarti prin birouri; de aceea ne-a interesat sã gãsim un spatiu. Asa am ajuns la acea centralã, in care ar mai trebui sã investim ceva bani, nu prea multi, pentru a o face functionalã. Eu sunt insã mahnit acum cã s-a aruncat in public o informatie total falsã si cã s-a spus cã am arunca aiurea cu bani, cã i-am luat de la gura barlãdenilor si cã suma datã este uriasã. Iatã cã nu este asa. Ori de cate ori se va mai intampla eu mereu voi veni in fata barlãdenilor cu dovezi, cu documente, care sã imi sustinã spusele’, a incheiat primarul Dumitru Boros.