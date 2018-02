O idee seducãtoare: bugetarea participativã

joi, februarie 22, 2018, 3:00

Organizatia Municipalî PNL Vaslui doreste sî implementaze un proiect care a avut succes în multe alte orase, în special din Ardeal: bugetarea participativî. Concret, este vorba de consultarea cetîtenilor cu privire la prioritîtile lor si felul în care va fi cheltuit bugetul municipiului, prioritîti ce vor fi transformate în proiecte de hotîrâre ce vor fi supuse atentiei Consiliului Local pentru a fi puse în practicî. Initiativa va fi lansatî printr-o platformî on-line, dar va fi adusî la cunostiinta cetîtenilor si direct, prin corturi de informare, ce vor fi amplasate în perioada 12 martie – 8 aprilie. „Sperîm cî vointa cetîtenilor, cei care, prin taxele si impozitele plîtite, sustin bugetul local, va fi luatî în considerare, nu asa cum se întâmplî în prezent cu propunerile consilierilor municipali liberali, ignorate de majoritatea PSD-istî”, spune Tudor Polak, presedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui, initiatorul campaniei.

La 9 luni de la preluarea man – datului de presedinte a Organizatiei Municipale PNL Vaslui, Tudor Polak a prezentat, in cadrul unei conferinte de presã, o primã initiativã, care, crede el, va avea un impact major asupra vietii vasluienilor. ‘Doresc sã demonstrez cã liberalii vasluieni au initiativã, vin cu proiecte in interesul vasluienilor, pentru cresterea calitãtii vietii in municipiul Vaslui. Acesta este modul in care dorim sã facem politicã, prin implicarea activã a cetãtenilor, cei care cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntã zi de zi. Prin initiativa pe care o lansãm astãzi, ßImplementarea bugetãrii participative’, vrem ca Primãria Vaslui sã aloce bani pentru proiecte elaborate si sustinute de cetãteni, cei care trebuie sã decidã cãtre ce anume se duc banii din bugetul orasului, buget construit din taxele si impozitele plãtite de ei. Întregul proces de consultare a cetãtenilor se va face prin interme – diul unei platforme on-line, accesibilã oricãrui vasluian de peste 18 ani. Ulterior, cele mai importante idei vor fi transpuse in proiecte de hotãrare, pe care consilierii municipali liberali le vor propune spre aprobare Consiliului Local Vaslui. Pentru a avea mai mare greutate in ochii majoritãtii PSD si a conducerii primãriei, proiectele vor fi insotite de semnã – turile contribuabililor vasluieni care sustin aceste doleante’ a declarat Tudor Polak, presedintele Organiza – tiei Municipale PNL Vaslui. Conform acestuia, implemen – tarea bugetãrii participative va indeplini mai multe obiective, printre care cresterea nivelului de dialog si colaborare intre cetãteni si municipalitate, ajustarea politicilor publice la asteptãrile cetãtenilor, cresterea transparentei administra – tiei publice locale si, nu in ultimul rand, cheltuirea eficientã a banului public. ‘Municipiul Vaslui a avut probleme in cheltuirea banilor, dovadã stand excedentele bugetare importante, de milioane lei, inregistrate la sfarsitul ultimilor ani. Este o politicã dezastruoasã sã nu reusesti sã cheltuiesti acesti bani, in conditiile in care nevoile si asteptãrile vasluienilor sunt atat de mari. Prin implicarea contribuabililor in creionarea sectiunii de dezvoltare a bugetelor viitoare, vom reusi nu doar o cheltuire mai eficientã a banilor, ci si realizarea de obiective cu adevãrat importante pentru cetãteni, proiecte la care administratia poate nu s-a gandit. E destul ca oamenii sã vinã cu idei; de transformarea acestora in proiecte de hotãrare urmeazã sã se ocupe persoane bine instruite, din Biroul politic al Organizatiei municipale PNL Vaslui, care vor avea aceastã sarcinã’, a explicat Tudor Polak, presedintele liberalilor vasluieni. Pentru promovarea acestei initiative, liberalii au de gand sã distribuie un pliant care explicã ce este si ce beneficii aduce bugetarea participativã, urmand sã intocmeascã si o petitie care, insotitã de semnãturile vasluienilor, va fi inaintatã municipalitãtii. ‘Toate organizatiile si structurile din cadrul PNL vor acorda o atentie sprotiã comunicãrii cu cetãtenii, iar proiectele decise de acestia vor fi prezentate Primãriei si Consiliului Local Vaslui. Sunt curios dacã aceste initiative cetãtenesti, sustinute de semnãturile vasluienilor, vor fi ignorate de consilierii municipali PSD, la fel cum acestia, profitand de majoritatea pe care o au, ignorã acum propunerile consilierilor liberali. Asa cum s-a intamplat la ultima sedintã a CL Vaslui, cand, in comisii, propunerile noastre au fost luate in discutie si, unele, aprobate, iar in plen au fost respinse fãrã nici o explicatie sau justificare, de aceiasi consilieri PSD care initial le votaserã. Asa s-a intamplat cu unele propuneri ale noastre, intre care cea ca, in loc sã blocãm 4 milioane de lei pentru construirea Bazarului, proiect in prezent blocat din cauza contestatiilor, sã alocãm acesti bani reabilitãrii scolilor si grãdinitelor. La fel, in cazul fondurilor nerambursabile oferite de primãrie pentru sport si culte, unde am considerat cã nu e normal ca o comisie formatã doar din angajati ai primãriei sã gestioneze 2,5 milioane lei si sã aprobe proiecte, fãrã implicarea consilierilor locali. Propunerile noastre, care nu afectau structura bugetului pe anul 2018, au fost respinse, acesta fiind si motivul pentru care am votat impotriva acestui buget. Mai mult, am decis sã cerem Prefecturii invalidarea celor douã proiecte de hotãrare privind fondurile nerambursabile la sport si culturã!’, a explicat consilierul local Valentin Dragomir, prim-vicepre – sedintele Organizatiei Municipale PNL Vaslui. Tudor Polak, liderul liberalilor vasluieni, este optimist si crede cã initiativa sa se va bucura de succes. ‘Nu cred cã proiectele ce le vom inainta pe viitor, in urma consultãrii cu cetãtenii municipiului si avand in spate semnãturile de sustinere ale acestora, se vor bucura de acelasi tratament din partea consilierilor majoritãtii PSD. Trebuie spus cã aceastã platformã a fost implemen – tatã si functioneazã cu succes in multe orase din Ardeal, iar cetãtenii au inteles cã se pot implica activ in deciziile municipalitãtilor, cu rezol – varea problemelor semnalate de ei’, a conchis Tudor Polak.