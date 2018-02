«Nu avem plan de amenzi!»

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Judetul Vaslui se claseazã pe locul al III-lea la nivel national în ceea ce priveste numãrul mic de accidente rutiere soldate cu persoane decedate. Pentru a fi cât mai eficienti, politistii de la Politia Rutierã Vaslui au realizat o amplã cercetare privind zonele cu risc de producere a accidentelor rutiere, precum si un portret robot al conducãtorului auto cu risc rutier. Astfel, acesta are în jur de 35 de ani si locuieste în mediul rural. Comisarul sef Doru Pantîru, comandantul IPJ Vaslui, a dat asigurãri cã politistii de la Rutierã nu au un plan de amenzi, urmãrind doar asigurarea securitãtii în trafic.

Sergiu Anton, comandatul Serviciului Politiei Rutiere Vaslui, a spus cã, anul trecut, in judetul nostru, 23 de persoane si-au pierdut viata in urma unor accidente rutiere. ‘Noi vom face in continuare actiuni mixte cu alte institutii care au legãturã cu securitatea stradalã in ceea ce priveste prevenirea accidentelor rutiere. Chiar dacã nu avem personal suficient, vrem sã arãtãm in acest fel cã suntem multi cei care ne ocupãm de prevenirea accidentelor. E greu sã mentii o ratã scãzutã a accidentelor soldate cu persoane decedate’, a spus Sergiu Anton. În ultimii cinci ani, in judetul Vaslui a crescut cu 20% numãrul persoanelor care detin carnet de conducere si cu 30% parcul auto. Pentru a acoperi intregul judet, politistii au realizat o cercetare pentru a se putea concentra pe zonele cu risc. Conform rezultatelor acesteia, in ultimii cinci ani, cele mai multe accidente rutiere au avut loc in zilele de vineri si sambãtã, precum si luni dimineatã. Portretul robot al conducãtorului auto care prezintã risc rutier este urmãtorul: are circa 35 de ani si locuieste in mediul rural. ‘Noi ne-am dus in mediul rural cu actiunile de preventie. Am aplicat sanctiuni contraventionale mai ferme. Spre exemplu, in cazul alcoolului la volan, sanctiunile au crescut cu 10%’, a explicat Sergiu Anton. Anul trecut, evolutia principalilor indicatori privind dinamica accidentelor grave de circulatie aratã un trend descendent al victimizãrii participantilor la traficul rutier. Astfel, pe drumurile publice din judetul Vaslui au fost inregistrate scãderi fatã de anul 2016 la principalii indicatori: minus 14,13% la numãrul accidentelor grave, minus 28,12% la numãrul persoanelor decedate in accidente de circulatie si minus 7,45% la numãrul persoanelor rãnite grav. Principalele cauze ale producerii accidentelor grave au fost: abateri ale pietonilor (20,25%), abateri comise de cãrutasi (18,35%), nerespectarea regimului legal de vitezã (15,18%), abateri ale biciclistilor (14,55%). În cadrul actiunilor organizate si a activitãtilor zilnice din teren desfãsurate pentru combaterea cauzelor generatoare de accidente si pentru crearea unui climat de disciplinã in randul participantilor la trafic au fost aplicate 39.884 sanctiuni contraventionale si au fost retinute in vederea suspendãrii 2.916 permise de conducere. ‘Noi nu avem un plan de amenzi! Scopul nostru este sã reducem numãrul accidentelor rutiere cu persoane decedate si rãnite grav’, a spus comisarul sef Doru Pantiru, comandantul IPJ Vaslui.