Nouã amânare a dosarului Albita 2

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

În urma plecãrii judecãtorului de caz, Florin Liviu Niculitã, care, prin concurs, a ajuns la Curtea de Apel Iasi, dosarul Albita 2, în care 21 de vamesi si politisti de fronterã sunt acuzati de luare de mitã si alte infractiuni de coruptie, demarat acum 3 ani, urma sã fie reluat de la început. O primã cerere, de reaudiere a unor martori în dosar, inclusiv a investigatorilor sub acoperire, a fost deja admisã. Înainte de judecarea, la solicitarea apãrãtorilor, de reluare a altor probatorii administrate anterior, noul judecãtor desemnat prin tragere la sorti pentru solutionarea acestui dosar a fãcut cerere de abtinere, pe motiv cã a fost implicat în faza de urmãrire penalã, în luarea sau mentinerea mãsurilor preventive aplicate inculpatilor. În aceste conditii, dosarul va suferi noi amânãri.

Procesul celor 21 de vamesi si politisti de frontierã de la Vama Albita, acuzati, dupã un raid al procurorilor DNA, din octombrie 2013, de diverse infractiuni de coruptie printre care luare de mitã si constituire sau aderare de grup infractional organizat, va suferi o nouã amanare, din motive procedurale. Dupã trei ani de procese, judecãtorul de caz, Florin Liviu Niculitã, a fost declarat admis anul trecut la concursul de promovare in functie si transferat la Curtea de Apel Iasi. Judecãtorul desemnat in locul sãu a fãcut cerere de abtinere, motivatã de faptul cã a fost implicat in solutionarea unor cereri in timpul urmãririi penale a inculpatilor, cerere admisã de superiori. În aceste conditii, procesul aflat pe rolul Tribunalului Vaslui s-a reluat sub conducerea unui alt judecãtor, care a admis cererea apãrãtorilor inculpatilor de readministrare unor probelor, respectiv reaudierea unor martoir din lucrãri, inclusiv a investigatorilor sub acoperire. Ulterior, judecãtorul urma sã se pronunte si cu privire la oportunitatea readministrãrii si a altor probatorii, inclusiv vizionarea, din nou, a inregistrãrilor audio si video realizate de investigatori. Cu doar douã zile inainte de pronuntarea asupra acestor cereri, noului judecãtor desemnat, Laura Monica Bãlan i s-a aprobat cererea de abtinere fãcutã pe acelasi motiv: cã a mai fost implicatã in acest dosar, in faza de urmãrire penalã, in luarea sau mentinerea mãsurilor preventive aplicate inculpatilor. În aceste conditii, se anuntã o nouã amanare in dosarul Albita 2, aflat pe rolul instantelor de mai bine de 4 ani! Trebuie spus cã schimbarea judecãtorilor de sedintã vine in conditiile in care procesul intra in stadiul final, in ianuarie apãrãtorii inculpatiilor urmand sã depunã concluziile pe fondul cauzei. Trebuie spus cã procesul a durat atat de mult atat din cauza complexitãtii cauzei si numãrului mare de inculpati, dar si a numeroaselor cereri de contestare a probelor depuse de procurorii DNA la dosar, intre care inregistrãri audio – video realizate de investigatori sub acoperire. Panã acum, in dosar au fost acordate peste 60 de termene de judecatã, doar discutiile pe marginea raportului de expertizã intocmit de LIEC Iasi durand mai bine de jumãtate de an! Cei 21 de vamesi si politisti de frontierã au fost arestati in octombrie 2013, in urma unei actiuni in fortã a procurorilor DNA insotiti de jandarmi si mascati la Vama Albita. Conform procurorilor, acuzatii isi fãcuserã un obicei in a solicita si primi diverse sume de bani, dar si bunuri, de la cei care tranzitau frontiera de stat, in schimbul inspectãrii sumare a vehiculelor, incurajand astfel contrabanda. Panã acum, in acest dosar a fost datã o singurã condamnare, dupã ce unul dintre inculpati, seful de turã Magdalena Cosnitã, a ales procedura simplificatã, prin recunoasterea faptelor in fata judecãtorilor. În consecintã, in octombrie 2014, ea a fost condamnatã la trei ani de inchisoare cu suspendarea executãrii pedepsei.