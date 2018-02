Linie de finantare pentru proiectele de dezvoltare ruralã

joi, februarie 22, 2018, 3:00

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri (FNGCIMM) anuntã lansarea programului ‘Garantarea Economiei Rurale’. Programul reprezintã o solutie completã de finantare pentru obiectivele de dezvoltare propuse de beneficiarii publici locali. Noul produs de garantare armonizeazã douã facilitãti de sprijin destinate beneficiarilor publici care propun proiecte la nivelul Grupurilor de Actiune Localã: garantia FNGCIMM pentru plata avansului prevãzut in contractele de finantare incheiate cu AFIR in Programul National de Dezvoltare Ruralã 2014 – 2020 si garantia creditului bancar pe care beneficiarii il pot accesa pentru finantarea investitiei. În ambele cazuri, garantia poate acoperi panã la 100% valoarea finantãrii, devenind astfel o parghie de impulsionare a dezvoltãrii economice la nivel local. Se estimeazã cã pot fi finantate, la nivel national, peste 2.000 de proiecte, ce pot genera atragerea a peste 180 de milioane de euro, fonduri destinate dezvoltãrii rurale. Mecanismul de garantare a fost dezvoltat ca rãspuns la nevoile de sprijin ale beneficiarilor publici identificate la nivel local, fiind in acelasi timp un catalizator pentru absorbtia fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit si politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene. Prin sustinerea in procesul de finantare a beneficiarilor publici din acest sector, FNGCMM contribuie la cresterea calitãtii vietii din mediul rural romanesc.