Liber la judecata criminalului din Valea Cânepii

joi, februarie 15, 2018, 3:00

Judecãtorii Tribunalului Vaslui au dispus începerea judecãtii în dosarul în care Marian Boghian este acuzat de omor deosebit de grav, dupã ce, la sfârsitul lunii iulie 2017, si-a torturat pânã la moarte concubina cu care avea patru copii. La autopsie, pe trupul femeii s-au descoperit multiple urme ale deselor maltratãri la care era supusã de concubinul ei, inclusiv urme de arsuri cu tigara.

Marian Boghian, din Valea Canepii, comuna Ivãnesti, este acuzat de omor, dupã ce, la sfarsitul lunii iulie 2017, si-a bãtut partenera de viatã, Liliana Plopu, de 37 de ani, panã a lãsat-o fãrã suflare. Tragedia s-a produs pe fondul sãrãciei si a consumului regulat de alcool de cãtre ambii concubini, in lipsa bãuturii, Boghian devenind o adevãratã fiarã care-si vãrsa furia asupra oricãrui membru al familiei care-i intra in razã. Vecinii povestesc cã femeia era bãtutã aproape zilnic de bãrbat, mai ales atunci cand rãmanea fara bani de tigãri si bãuturã. A ars-o cu tigara, a bãtut-o cu lantul sau a tãiat-o, la un picior, cu toporul. Nici cei patru bãieti minori nu scãpau de teroare, vecinii povestind cã, in urm‘ cu cativa ani, a bãgat in foc mana unuia dintre copii pentru a-l pedepsi. În ziua fatidicã, Marian Boghian s-a enervat atat de tare, incat a pierdut sirul loviturilor aplicate concubinei, oprindu-se doar dupã ce victima decedase. Procurorii au descoperit cadavrul plin de urme de la loviturile primite, dar si escoriatii provocate de arsuri de la tigarã. Arestat preventiv, Marian Boghian nu a dat vreun semn cã ar intelege gravitatea faptelor de care era acuzat, cerand, in mai multe randuri, inlocuirea arestului preventiv cu o mãsurã neprivativã de libertate. De fiecare datã, judecãtorii au respins cererea lui Boghian si au prelungit mandatul de arestare. Zilele trecute, Tribunalul Vaslui a dat ìundã verdeî inceperii judecãtii, prin constatarea competentei instantei de solutionare a cauzei, legalitatea sesizãrii instantei, a administrãrii probelor si a efectuãrii actelor de urmãrire penalã de cãtre procurori. În ceea ce-i priveste pe cei patru copii minori ai cuplului, ei au fost incredintati spre ingrijire bunicilor paterni.