Jale pe piata cosmeticelor!

joi, februarie 8, 2018, 3:00

Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Vaslui a verificat 55 de operatori economici privind repectarea legisla tiei la comercializarea produselor cosmetice. Valoarea produselor controlate a fost de 87.011 lei, din care valoarea produselor cu abateri s-a ridicat la suma de 11.936 lei. Constantin Vasilache, comisar adjunct al CJPC Vaslui, a precizat cã, in urma inspectiilor din teren, au fost depistate nereguli la 55 de agenti economici. Abaterile constatate vizeazã comercializarea produselor cosmetice fãrã elemente de identificare, caracterizare sau informatii privind denumirea si sediul importatorului/ distribuitorului iar pe etichete nu erau inscrise informatii privind precautiile speciale ce trebuie respectate la utilizare. De asemenea, informatiile nu erau redactate in limba romanã, fiind descoperite la comercializare produse cosmetice in afara termenului de valabilitate sau fãrã marcarea datei de expirare. O altã neglijentã a comerciantilor priveste neafisarea preturilor de vanzare sau neindicarea pretului pe unitatea de mãsurã, precum si lipsa asigurãrii conditiile de pãstrare stabilite de producãtori (produse cosmetice expuse pe un raft situat langã geam sub actiunea directã a razelor solare). Urmare actiunilor de control efectuate s-au dispus oprirea temporarã de la comercializare panã la remedierea deficientelor pentru 2.017 bucãti produse cosmetice, in valoare de 11.038 lei, si oprirea definitivã de la comercializare si retragerea din circuitul consumului uman pentru 70 bucãti, in valoare de 792 lei. Inspectori au aplicat 18 amenzi, in valoare de 19.500 lei, si 50 avertismente.