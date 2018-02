Ipotecile de eficientã energeticã, solutie pentru reducerea costurilor

marți, februarie 20, 2018, 3:00

Vesti bune pentru proprietarii de imobile din Europa: împreunã cu institutiile financiare europene, E.ON va realiza un concept de facilitare a investitiilor în eficienta clãdirilor. Proiectul EeMAP, sprijinit de Comisia Europeanã, intentioneazã sã creeze o „ipotecã de eficientã energeticã”. E.ON este singura companie europeanã din domeniul energetic parte a acestei initiative care include bãnci de renume si industria imobiliarã.

Obtinerea mai usor a finantãrilor prin intermediul unei ipoteci de eficientã energeticã ar trebui sã fie un motiv in plus pentru clienti pentru a-si izola mai bine clãdirile, pentru a-si inlocui vechiul sistem de incãlzire sau pentru a- si creste independenta energeticã prin utilizarea de panouri solare, cu baterii sau stocare virtualã. De asemenea, se intentioneazã si facilitarea achizitiei de case sau clãdiri comerciale deja eficiente energetic prin finantare preferentialã tot cu ipotecã. Documentarea intreprinsã de cãtre E.ON in mai multe state europene a urmãrit mãsura in care clientii ar fi interesati de o ‘ipotecã de eficientã energeticã’ in variantã standard. Rezultatul a fost unul categoric pozitiv, cu un nivel ridicat de atractivitate mai ales in Italia si in Marea Britanie. În Germania si Suedia respondentii au salutat faptul cã, pe langã instrumentele de finantare existente, li s-a pus la dispozitie o alternativã sau o ofertã mai cuprinzãtoare. ‘Studiul nostru indicã faptul cã iatã, consumatorii vãd care sunt beneficiile unei ipoteci de eficientã energeticã, avand trei avantaje: facturi mai mici la electricitate, rate mai mici la ipotecã si o casã mai caldã, mai confortabilã. Acest produs ar putea, de asemenea, deschide calea spre alte parteneriate noi si inovatoare intre cei care imprumutã si utilitãti’, a spus Marco Marijewycz, Manager de piatã la E.ON Solutions, compania care a coordonat studiul despre consumatori. Luca Bertalot, Coordonator EeMAP si Secretar General EMF-ECBC, a spus: ‘Cheia succesului in cazul ipotecii de eficientã energeticã este cererea foarte mare din partea consumatorilor. Studiul despre consumatori este nu doar incurajator, datã fiind reactia pozitivã a acestora, ci va fi si nepretuit in ceea ce priveste pregãtirile pentru faza pilot a EeMAP, ajutand bãncile sã inteleagã ceea ce isi doresc si ceea ce nu isi doresc consumatorii, in asa fel incat sã poatã concepe un produs gen ipotecã de eficientã energeticã care sã poatã veni in intampinarea nevoilor pietei.’ Punctul de pornire al initiativei numite Ipoteci de Eficientã Energeticã a fost Uniunea Energeticã a UE, a cãrei agendã defineste eficienta energeticã si a resurselor ca bloc central in vederea implementãrii obiectivelor politicii energetice si climatice a UE. Clãdirile isi arogã 40% din totalul consumului de energie si 36% din emisiile de dioxid de carbon din UE. Cresterea eficientei energetice a clãdirilor existente ar reduce consumul de energie cu 5- 6% si emisiile de dioxid de carbon cu 5%. În plus, initiativa aduce cu ea posibilitãti de dezvoltare si angajare in Europa, dat fiind faptul cã investitiile crescute in mãsurile de reconditionare prin eficientã energeticã pot crea locuri suplimentare de muncã in industria constructiilor. EeMAP este finantat prin programul Horizon 2020, lansat de Comisia Europeanã in vederea sprijinirii cercetãrii si inovatiei. Faza pilot a EeMAP va incepe in data de 14 iunie 2018. Obiectivul schemei pilot este acela de a testa varianta initialã a produsului de ipotecã de eficientã energeticã la nivel national alãturi de parteneri cheie precum bãncile, evaluatorii de proprietãti, Consiliile Green Building si companiile de utilitãti energetice. Un grup extins de creditori pionieri, inclusiv bãnci renumite, jucãtori de dimensiuni medii de pe piatã si creditori locali specializati din Europa siau manifestat deja dorinta de a se implica in faza pilot. E.ON a intrat in Romania in anul 2005, cand a preluat fostele societãti de stat din domeniul gazelor naturale si energiei electrice. Companiile din structura grupului E.ON opereazã, in prezent, o retea de distributie a gazelor naturale in lungime de peste 21.650 km, respectiv o retea de distributie a energiei electrice de peste 81.500 de kilometri si desfãsoarã activitãti in 20 de judete situate in jumãtatea de Nord a tãrii, avand circa 3,1 milioane de clienti. În ultimii 11 ani, E.ON a investit in Romania peste 1,4 miliarde de euro.