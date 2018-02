Înzãpeziti… pânã la capãt

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Sudul judetului a cãzut, ieri, „victimã” codului portocaliu de ger si codului galben de ninsori viscol instituit de meteorologi. Natura s-a dezlãntuit încã din zorii zilei de marti, 27 februarie. Zeci de soferi au renuntat la a se mai deplasa spre localitãtile limitrofe Bârladului, dupã ce au fost anuntati cã „în câmp deschis e iadul pe pãmânt”. Spre orele amiezii, când viscolul deja înregistra cea mai mare intensitate, traficul rutier pe Drumul European 581 a fost îngreunat pe unele portiuni sau restrictionat si doar sporadic se mai circula pe unele distante. Vântul a zãdãrnicit eforturile drumarilor iar vizibilitatea a fost tot timpul sub 50 de metri, pe toate drumurile care leagã orasul de alte localitãti.

Asa cum se intamplã mereu, la orice zãpadã mai serioasã, cele mai mari probleme s-au inregistrat pe drumurile judetene care leagã zeci de localitãti rurale de Barlad. Aici, viscolul a dus cantitãti impresionante de zãpadã pe carosabil si a format, pe alocuri, suluri cu grosimi chiar de panã la doi metri. Soferii din Barlad care au incercat sã ajungã, ieri, in satele din apropierea orasului fie au renuntat, fie au inteles apelul autoritãtilor de a nu se aventura la drum. Cat despre eforturile acestora, aproape toate au fost ca si inexistente, in fata unui viscol puternic, in camp deschis, care a pus imediat la loc zãpada curãtatã. Au fost portiuni de drum unde sulurile de zãpadã produse de viscol au depãsit chiar si 1,5 metri. ‘Nu se mai poate merge! Nu se vede nimic! Eu m-am intors chiar de la Statia meteo (situatã la iesirea din Barlad, pe DJ 243 B, n.r.), cã de acolo e prãpãd cu viscolul’, s-a oferit sã ne ajute cu un sfat, in dupã-amiaza zilei de ieri, un sofer din Barlad. Si pe bunã dreptate, problemele cele mai mari au fost semnalate, de cei de la Drumuri, pe calea mentionatã mai sus, dar si pe drumurile judetene 243 (BarladPuiestiDragomiresti), 243 B, BarladCiocani si 243 A (TutovaIvesti). Tot spre Ivesti nu s-a putut circula, ieri, pret de ore bune, din cauza vantului puternic care transporta cantitãti mari de zãpãdã la sol. Probleme au mai fost semnalate si pe mai multe sectoare ale DN 11 A (BarladPodul Turcului) si ale DN 24 D (BarladCuca). De altfel, acest ultim drum a fost declarat inchis impracticabil tot din dimineata zilei de ieri. Prin urmare, sudul judetului arãta, ieri, dupã o noapte aprigã de vant si cãderi de zãpadã, ca o mare albã. Spre Tecuci si Focsani, politistii de la Circulatie au fost selectivi cu privire la masinile de mare tonaj cãrora le-au permis trecerea. Asta pentru cã doar autoturismelor mici li se permitea sã isi continue deplasarea, cel mult panã la Focsani. De aici spre sud sau oricare altã directie traficul fusese restrictionat sever.

„Boierii” s-au nascut la sat

Dificultãti serioase in a-si face meseria au intampinat si ambulantierii barlãdeni. Doar norocul a fãcut ca ieri, dintr-un total de aproape 20 de solicitãri, doar cateva sã vinã din mediul rural, unde ninsorile si viscolul au fost mai intense. Însã, asa cum se intamplã la romani, nu autoritãtile au venit in sprijinul ambulantelor, ci sãtenii. Oamenii au inteles cã trebuie sã facã ceva si si-au ajutat semenii sã ajungã la drumurile ceva mai circulate. Cãrutele si tractoarele si-au dovedit iar eficienta. Ce-i drept, in unele comune au sãrit si primarii, insã pentru a apela la sãteni sã dea o manã de ajutor cu transportul spre ambulante al celor aflati in nevoie. ‘Nu au fost solicitãri la care sã nu putem ajunge, insã timpii de rãspuns au fost, evident, mult mai mari. Ne-au ajutat si primarii, care ne-au sãrit in ajutor cu sãteni si au transportat bolnavii cat mai aproape de drumurile mai circulate, insã multi oameni au inteles cã trebuie sã actioneze de bunã voie. Din fericire, nu au fost cazuri grave si s-a permis transportul bolnavilor cat mai aproape de drumurile mai circulate’, spuneau, la orele amiezii, cei de la Ambulantã.

În rest, iarna ca-n Siberia

Tot ieri, panã la inchiderea editiei, mai multe curse de persoane care pleacã din Autogara Barlad spre satele invecinate au renuntat sã iasã pe trasee in speranta cã vremea se va mai domoli, dar si cu speranta cã drumarii isi vor putea face treaba. Pe de altã parte, in Statia CFR Barlad, ca in oricare altã statie, intarzierile trenurilor au fost de ordinul orelor, pe seama nervilor cãlãtorilor aflati, fie in garnituri, fie in sãlile de asteptare. Supãrare mare a fost si in randul unor soferi care mergeau spre sudul tãrii. ‘Avem trei ore de cand stãm, benevol, si asteptãm vesti de la Rutierã. Am venit de la Bãlti, din Republica Moldova, in conditii de iarnã, dar am venit. De ce nu ne lasã sã mergem mai departe, cã vãd cã trec alte masini?’, striga dintr-o cabinã un sofer moldovean. Cu chiu, cu vai, soferii nervosi au inteles cã nu are niciun rost sã blocheze intrarea in Focsani, spre Buzãu, localitatea din care nu se mai circula sub nicio formã spre sud. Politia Rutierã a tinut sã avertizeze incã o datã toti participantii la trafic, care trebuie sã renunte la a se deplasa cu masinile dacã nu au probleme urgente de rezolvat sau dacã autovehiculele nu sunt dotate corespunzãtor. Pentru zilele urmãtoare, sudul judetului va fi sub aceeasi atentionare de ninsori si vant puternic cu transport de zãpadã la sol. Vremea rea va continua panã joi seara.