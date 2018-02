Institutia Prefectului a fãcut public raportul de activitate pe 2017

joi, februarie 15, 2018, 3:00

Ieri, în Sala Mare a Palatului Administrativ Vaslui, prefectul Eduard Popica a prezentat Raportul de evaluare a rezultatelor activitãtilor desfãsurate de Institutia Prefectului în anul 2017. La eveniment au luat parte sefii serviciilor deconcentrate, angajati ai Institutiei Prefectului, Vasile Pavãl, primarul municipiului Vaslui, si Vasile Mariciuc, vicepresedintele Consiliului Judetean.

Conform raportului prezentat de Eduard Popica, in anul 2017 au fost verificate 15.121 acte administrative ale primarilor, ale consiliilor locale si ale Consiliului Judetean Vaslui. Urmare a acestei activitãti, 405 acte administrative au fost declarate nelegale. Intrucat 11 au fost mentinute de autoritãtile emitente, au fost atacate la instanta de contencios administrativ. Principalele deficiente constatate privesc nerespectarea normelor de tehnicã legislativã in elaborarea actelor normative, nerespectarea prevederilor legale cu privire la concesiunea bunurilor proprietate publicã, incãlcarea prevederilor legale cu privire la concesionarea pãsunilor proprietatea privatã a UAT-urilor etc. Pe parcursul anului, Comisia de Fond Funciar s-a intrunit in 8 sedinte si a analizat 727 de propuneri. Astfel, s-au adoptat, redactat si transmis pãrtilor interesate un numãr total de 114 hotãrari. In anul 2017 au fost eliberate un 22 titluri de proprietate si au fost formulate 478 rãspunsuri la petitii formulate de cetãteni. Tot anul trecut, au fost emise 83 ordine ale prefectului, conform prevederilor art. 36 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, fiind returnate 49 documentatii, intrucat acestea nu erau complete sau nu se incadrau in prevederile legalei, a spus Edurad Popica. In 2017, au fost adresate Institutiei Prefectului 1.905 cereri de apostilare a documentelor, eliberandu-se 2.559 de apostile. De asemenea, au fost primite in audientã de conducerea institutiei 210 persoane. Din spectrul problemelor prezentate, peste 59% sunt in domeniul implementãrii legilor proprietãtii, 12% privesc probleme edilitar gospodãresti, iar aproape 11% reprezintã cazuri sociale. Colegiul Prefectural a fost convocat, prin ordin al prefectului, in 12 sedinte ordinare lunare. In cadrul sedintelor, au prezentat rapoarte de activitate 24 de institutii.