Inspectia Muncii verificã dacã angajatorii au majorat salariile brute

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Inspectia Muncii Vaslui controleazã modul în care angajatorii au modificat salariile brute, în contextul trecerii contributiilor sociale la angajati. Inspectiile vor viza si modul de întocmire a registrului general de evidentã a salariatilor, precum si transformarea muncii nedeclarate în muncã declaratã. În luna ianuarie 2018, inspectorii de muncã au verificat 158 agenti economici.

Inspectoratul Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui a inceput anul 2018 in fortã. În perioada urmãtoare, conform planului anual de control si a programului cadru de actiuni, vor demara controale pe toate domeniile de activitate. La nivelul ITM Vaslui, se vor desfãsura actiuni de informare si constientizare a angajatorilor. ‘Actiunile vizeazã modificarea salariului brut, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat, aplicarea prevederilor derogatorii de la Legea nr. 62/2011 reglementate prin art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative. Vor mai fi oferite informãri despre registrul general de evidentã a salariatilor si transformarea muncii nedeclarate in muncã declaratã’, a spus Gheorghe Chirvase, inspector sef al ITM Vaslui. În luna ianuarie 2018, ITM Vaslui a efectuat 158 de controale la agentii economici, din care 71 in domeniul relatiilor de muncã, iar 87 de controale in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Din numãrul total de angajatori verificati, pentru neconformitãtile constatate au fost sanctionati 58 de angajatori. Un numãr de sapte angajatori au fost sanctionati in domeniul relatiilor de muncã, iar 51 de angajatori in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã. Au fost aplicate un numãr total de 111 sanctiuni contraventionale, valoare totalã a amenzilor aplicate fiind de 65.000 lei. Valoarea celor opt amenzi din domeniul relatiilor de muncã este de 65.000 lei. Pentru muncã nedeclaratã, au fost sanctionati trei angajatori care foloseau sase persoane fãrã forme legale de angajare, si s-au aplicat amenzi in valoare de 60.000 lei. Cele 103 sanctiuni in domeniul securitãtii si sãnãtãtii in muncã au fost aplicate pentru neelaborarea de instructiuni proprii pentru fiecare loc de muncã, neasigurarea examenului medical la angajare si periodic, neefectuarea instruc tajului de protectia muncii, lipsa echipa ment de lucru si de protectie, neasigurarea materialelor necesare informãrii si instruirii lucrãtorilor, neevaluarea riscurilor locurilor de muncã. Tot in luna ianuarie 2018 au fost comunicate nouã evenimente la locul de muncã, care sunt in curs de cercetare in vederea stabilirii cauzelor si imprejurãrilor in care s-au produs.