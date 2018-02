Initiativa prin care radarele vor fi scoase „la vedere”, raport favorabil în Senat

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Comisia juridicã a Senatului a dat raport favorabil, ieri, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sã se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezintã înscrisuri si însemnele distinctive ale politiei rutiere.

Propunerea legislativã pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgentã a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiatã de parlamentari PNL. ‘Atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucrãtorilor politiei rutiere, nu se acordã niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta de a acorda lucrãtorului de politie demnitatea si respectului cuvenit ca reprezentant al legii, propunem urmãtoarele modificãri ale Ordonantei de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice: constatarea contraventiilor si aplicare sanctiunilor sã se facã direct de cãtre politistul rutier, respectiv politistul de frontierã, care sunt obligati sã poarte uniforme cu inscrisuri si insemne distinctive’, se aratã in expunerea de motive. Potrivit documentului citat, dispozitivele fixe sau mobile destinate mãsurii vitezei se vor instala exclusiv pe autovehicule care prezintã inscrisuri si insemnele distinctive ale politiei rutiere. Mai mult, dispozitivele mobile (tip pistol) destinate mãsurãrii vitezei se vor utiliza la o distantã maximã de 10 metri de autovehiculele care prezintã inscrisurile si insemnele distinctive ale politiei rutiere. ‘Aceste modificãri au scopul principal de a readuce Ordonanta de urgentã a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice la scopul sãu initial – preventia accidentelor si dobandirea unui comporta ment responsabil al conducãtorului auto. În forma sa acutalã si asa cum este ea interpretatã si aplicatã, OUG nr. 195/2002 este o ordonantã orientatã doar cãtre aplicarea de sanctiuni siatat. Ori, aplicarea de sanctiuni trebuie sã fie ultima modalitate in modelarea comportamentului conducãtorului auto. O lege poate avea obiectiv fundamental aplicarea de sanctiuni’, explicã initiatorii. Acestia dau ca exemplu amplasarea unei machete care imitã o autospecialã cu radar, pe DN 17, in Comuna Poiana Stampei, datoritã cãreia, dupã amplasare, nu s-a mai inregistrat nici un accident rutier cu victime, desi portiunea de drum este cunoscutã la nivel judetean pentru multiple accidente soldate cu decese. În cazul acestui proiect, Senatul este prima Camerã sesizatã.