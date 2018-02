Incompatibilitate descoperitã cu o «micã» întârziere… de doi ani!

luni, februarie 19, 2018, 3:00

La aproape doi ani dupã ce si-a dat demisia din functia de Sef Birou al Serviciului de Cadastru din cadrul Primãriei municipiului Bârlad, Lucian Volintiru a fost descoperit, de cãtre Agentia Nationalã de Integritate, ca fiind în stare de incompatibilitate, dat fiind cã ar fi desfãsurat în paralel si activitãti de expertizã tehnicã judiciarã cadastralã, prin PFA-ul pe care îl detine. Culmea, o parte dintre expertize i-au fost cerute chiar de cãtre Tribunalul Vaslui, pe a cãrui listã de experti autorizati se aflã de ani buni!

Într-un comunicat de presã postat vineri pe site-ul institutiei, ANI anuntã constatarea stãrii de incompatibilitate in cazul a mai multi functionari publici, intre care si Lucian Volintiru, din cadrul Primãriei Barlad. ‘În perioada detinerii functiei publice de conducere – sef serviciu in cadrul Serviciului Cadastru Imobiliar-Edilitar, Banca de Date si Registrul Agricol din cadrul Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului, a desfãsurat activitãti de expertizã tehnicã judiciarã cadastralã, atat in cadrul Tribunalului Vaslui, cat si cu o serie de persoane fizice, inc‘lcand astfel dispozitiile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 161/2003, conform cãruia ‘Functionarii publici (…) pot exercita functii sau activitãti in domeniul didactic, al cercetãrii stiintifice, al creatiei literar-artistice. Functionarii publici (…) pot exercita functii doar in alte domenii de activitate din sectorul privat, care nu sunt in legãturã directã sau indirectã cu atributiile exercitate ca functionar public, functionar public parlamentar sau functionar public cu statut special, potrivit fisei postului’, se aratã in comunicat. Trebuie spus cã Lucian Volintiru si-a dat demisia din functia de Sef Birou al Serviciului de Cadastru din cadrul primãriei municipiului Barlad incã din iunie 2016, imediat ce i s-a atras atentia cã, prin activitatea desfãsuratã in calitate de expert cadastral, ar putea fi in stare de incompatibilitate cu cea de functionar public. Asta in ciuda faptului cã veniturile incasate prin PFA-ul propriu au fost de circa un sfert fatã de salariul de angajat al primãriei! Lucian Volintiru se aflã in continuare pe lista expertilor tehnici judiciari cadastrali ai Tribunalului Vaslui si a Judecãtoriei Barlad, liste de pe care, prin tragere la sorti, sunt selectati, in caz de nevoie, specialistii ce intocmesc astfel de expertize in dosarele aflate pe rolul acestor instante.