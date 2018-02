Începe prima sesiune a Bacalaureatului 2018

luni, februarie 12, 2018, 3:00

Emotii mari pentru cei 3.055 de candidati din judetul Vaslui, care, astãzi, vor sustine prima probã a Bacalaureatului 2018, evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralî în limba românã.

Conform calendarului aprobat prin ordin de ministru, proba va continua si maine, 13 februarie, si va fi urmatã de evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba maternã, pe 14 si 15 februarie. În zilele de 16, 19 si 20 februarie este programatã evaluarea compe tentelor digitale (proba D), iar in perioada 21-22 februarie se va desfãsura evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã (proba C). Prima probã scrisãLimba si literatura romanãEa)va avea loc luni, 25 iunie. Proba la Limba si literatura maternãEb) este programatã marti, 26 iunie, iar proba Ec)proba obligatorie a profilului, miercuri, 27 iunie. Ultima probã scrisãla alegere a profilului si specializãriiproba Ed)se va desfãsura joi, 28 iunie. Cursurile pentru clasele a XII-a si a XIII-a se incheie vineri, 25 mai. Afisarea primelor rezultate are ca termen data de 4 iulie (panã la ora 12:00) si e urmatã de depunerea contestatiilor (orele 12:0016:00). Între 5 si 8 iulie vor fi solutionate contestatiile, in timp ce afisarea rezultatelor finale este prevãzutã pentru data de 9 iulie. La fel ca anul trecut, sesiunea a doua a examenului de absolvire a liceului va incepe cu probele scrise si abia apoi vor urma probele orale. Astfel, potrivit calendarului, intre 1013 iulie 2018 are loc inscrierea candidatilor, iar pe 27 iulie, are loc inscrierea candidatilor care au promovat examenele de corigente. Pe 20 august, elevii vor sustine proba scrisã la Limba si literatura romanã, pe 21 augustla Limba si literatura maternã, 22 augustproba obligatorie a profilului si pe 23 augustproba la alegere a profilului si specializãrii. Între 24 si 27 august va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba romanã, pe 28 august va avea loc evaluarea competentelor lingvistice de comunicare oralã in limba maternã, iar pe 29 si 30 august va avea loc evaluarea competentelor digitale. Pe 30 si 31 august va avea loc evaluarea competentelor lingvistice intr-o limbã de circulatie internationalã. Pe 1 septembrie vor fi afisate rezultatele (panã la ora 12,00) si vor fi depuse contestatiile, intre orele 12,00 si 16,00, iar pe 6 septembrie vor fi publicate rezultatele finale.