Începe lupta pentru un loc la scoalã

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Înscrierea copiilor care implinesc varsta de 6 ani panã la 31 august 2018 in clasa pregãtitoare in invãtãmantul de stat incepe in data de 26 februarie, conform unui proiect de Ordin al Ministrului Educatiei publicat pe site-ul ministerului. Atunci, scolile trebuie sã aibã definitivate si afisate ofertele de scolarizare pentru urmãtorul an scolar, 2018 – 2019, precum si facilitãtile oferite viitorilor scolari. În perioada 26 februarie – 23 martie, se va face evaluarea nivelului de dezvoltare psihosomaticã a copiilor pentru care Metodologia prevede aceastã evaluare. Pentru a alege in deplinã cunostiintã de cauzã, pãrintii, copiii si alte persoane interesate vor putea vizita spatiile dedicate activitãtilor claselor pregãtitoare si purta discutii cu personalul unitãtii de invãtãmant implicat, in cadrul unor actiuni de tip ßZiua Portilor Deschise’ ce se vor organiza in perioada 27 februarie – 8 martie. Înscrierea efectivã a copiilor in invãtãmantul primar va avea loc in perioada 5 – 23 martie, prin completarea de cãtre pãrinti, online sau la unitatea de invãtãmant la care solicitã inscrierea copiilor, a cererilortip de inscriere. Tot atunci se va face si validarea cererilor-tip de inscriere, zilnic, de luni panã vineri, in intervalul orar 8.00-18.00. La fel, in cazul depunerii si validãrii cererilortip de inscriere de cãtre pãrintii care solicitã inscrierea copiilor la scoala specialã. Cu exceptia cazurilor speciale, aprobate de conducerea scolilor si a Inspectoratului Scolar Judetean, inscrierea copiilor se va face tinand cont de domiciliul acestora, respectiv la scolile din circumscriptia de care apartine candidatul. Procesarea cererilor se va face in parioada 27 – 29 martie, iar listele cu candidatii inmatriculati, cu numãrul de locuri rãmase libere si cu copiii neinscrisi dupã prima etapã vor fi publicate pe 30 martie. A doua etapã de inscriere in clasa pregãtitoare va debuta pe data de 11 aprilie, cu comunicarea procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaboratã de Inspectoratul Scolar, iar depunerea cererilor tip de inscriere se va face in perioada 12 – 18 aprilie. Înscrierile in invãtãmantul primar in anul scolar 2018 – 2019 se vor incheia pe 4 mai, odatã cu solutionarea, de cãtre ISJ, a oricãror alte situatii speciale, avand in vedere, cu prioritate, interesul educational al copilului. La nivelul judetului Vaslui, pentru anul scolar 2017 – 2018, au fost disponibile aproape 4.000 de locuri in clasele pregãtitoare, din care douã treimi in unitãti de invãtãmant cu program normal, 1.200 locuri in clase cu invãtãmant simultan, in scoli din mediul rural cu un numãr mic de elevi in ciclul primar, si 130 de locuri in clase cu invãtãmant step-by-step, din 5 scoli, una la Husi si cate douã la Barlad si Vaslui.