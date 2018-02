Încã douã exercitii tactice ale pompierilor vasluieni

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Miercuri, 31 ianuarie, incepand cu ora 18.15, efectivele de pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgentã ‘Podul Înalt’ al judetului Vaslui a efectuat diferite exercitii tactice cu forte si mijloace in teren. Astfel, Detasamentul de pompieri Vaslui a efectuat exercitiul intitulat ‘Interventia fortelor specializate pentru limitarea si inlãturarea urmãrilor unei furtuni de zãpadã cu blocarea drumurilor nationale si judetene, urmate de accidente rutiere pe DN 15 D, in dreptul Ciusmeaua Moldovencei, si in orasul Negresti la statia Peco’. Scenariul cãruia i-a rãspuns Detasamentul de pompieri Barlad a vizat ‘Interventia fortelor specializate pentru stingerea unui incendiu la Hotel RO&MARIO’. Exercitiile a avut ca obiectiv general verificarea timpului de reactie, posibilitãtile tehnice de interventie ale fortelor si mijloacelor tehnice, precum si pregãtirea personalului care trebuie sã intervinã in cazul diferitelor situatii. Pentru gestionarea situatiilor tactice, au fost directionate diferite mijloace tehnice din cadrul inspectoratului. Actiunea s-a incheiat cu o analizã a modului si capacitãtii de interventie in cazul producerii unor astfel de situatii, concluzia fiind cã, fortele participante au demonstrat cã pot gestiona corect si coerent diferite situatii de urgentã.