În mai, intrã în vigoare noile drepturi ale cetãtenilor privind datele personale si operarea acestora

luni, februarie 12, 2018, 3:00

În cazul în care cetãtenii vor constata cã operatorii de date personale nu le respectã drepturilor conferite de Noul Regulament General privind Protectia Datelor ce va inta în vigoare din 25 mai 2018, vor putea depune o plângere la Autoritatea Nationalã de Supraveghere.

Începand cu data de 25 mai 2018, va fi pus in aplicare Noul Regulament General privind Protectia Datelor – Regulamentul (UE) 2016/679, care conferã persoanelor fizice mai multe drepturi, pe care si le pot exercita in mod gratuit fatã de entitãtile care le prelucreazã datele – operatorii de date, informeazã un comunicat al autoritãtii. Drepturile sunt: dreptul la informare, dreptul de acces la datele personale, dreptul la rectificare si stergere (dreptul de a fi uitat), dreptul la restrictionarea prelucrãrii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie. Dacã plangerea este admisibilã, aceasta va putea fi urmatã de o investigatie la operatorul de date reclamat. Mãsurile corective pe care Autoritatea de Supraveghere le va putea dispune in temeiul Noului Regulament General privind Protectia Datelor Personale se referã la: dispunerea unei avertizãri in atentia unui operator, acordarea unei mustrãri, obligarea operatorului sã informeze persoana vizatã cu privire la o incãlcare a protectiei datelor, impunerea unei limitãri temporare sau definitive, inclusiv o interdictie asupra prelucrãrii, rectificarea sau stergerea datelor sau restrictionarea prelucrãrii, etc. În privinta stabilirii sanctiunilor cu amendã, aceasta va avea la bazã o analizã temeinicã, in functie de circumstantele fiecãrui caz in parte. Autoritatea precizeazã cã in cazul in care va lua decizia impunerii unei amenzi administrative, precum si valoarea acesteia in fiecare caz in parte, va acorda atentia cuvenitã criteriilor prevãzute de Regulamentul General privind Protectia Datelor, astfel incat sã se asigure principiul proportionalitãtii. Autoritatea de Supraveghere ßrespinge publicitatea agresivã a unor terte pãrti in incercarea de monetizare a prevederilor Regulamentului General privind Protectia Datelor, prin mediatizarea ßperspectivei de a se aplica amenda maximã de 4% din cifra de afaceri’ si acreditarea ideii false cã aplicarea amenzii maxime ar fi principalul obiectiv al Regulamentului’, aratã comunicatul.