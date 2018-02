În ciuda gerului, învãtãmântul vasluian se desfãsoarã normal

marți, februarie 27, 2018, 3:00

Spre deosebire de judete ca Gorj, Ilfov, Giurgiu, Constanta sau Bucuresti, în care, încã de duminicã, s-a anuntat închiderea scolilor, pentru cel putin una sau douã zile, din cauza gerului si viscolului, în judetul Vaslui, procesul de învãtãmânt s-a desfãsurat normal.

Nicio unitate scolarã vasluianã nu a fost inchisã luni, in ciuda faptului cã si aceastã zonã se aflã sub incidenta codului portocaliu de ger, dar si a unei alte atentionãri cod galben, de ninsori si viscol. ‘Am luat legãtura cu unitãtile scolare si am solicitat conducerilor acestora sã facã focul incã de duminicã, astfel incat, luni dimineatã, la prima orã, sã fie conditii pentru ca procesul educativ sã se desfãsoare normal. De asemenea, am rugat autoritãtile locale sã facã tot ceea ce este posibil pentru a asigura transportul copiilor la si de la scoalã, cu microbuzele scolare ori alte mijloace de transport. Conform informatiilor din teritoriu, prima zi de scoalã din aceastã sãptãmanã s-a desfãsurat normal in toate unitãtile scolare din judetul Vaslui. Au fost si situatii punctuale, copii care ar fi trebuit sã traverseze pãduri sau spatii deschise pe distante mari, fãrã vreo posibilitate sã fie transportati la scoalã, si care, pentru a nu le pune in pericol sãnãtatea, au fost sfãtuiti sã stea acasã, urmand sã recupereze ulterior materia pierdutã. Sperãm ca nici zilele viitoare sã nu avem nici o unitate scolarã inchisã, dacã nu vor apare conditii deosebite, ninsori abundente sau viscol care vor bloca drumurile’, a declarat prof. Gabriela Plãcintã, inspectorul general scolar al judetului Vaslui. Pentru judetul Vaslui, la fel ca pentru o mare parte a tãrii, Administratia Nationalã de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare cod portocaliu de ger, care a intrat in vigoare luni dimineatã de la ora 3.00, si este valabil panã joi, 1 martie, ora 10.00. Meteorologii avertizeazã cã in aceastã perioadã se pot inregistra temperaturi de panã la minus 22 de grade Celsius. Tot de luni, de la ora 4.00, a intrat in vigoare o atentionare de cod galben de ninsori insemnate cantitativ, cu viscol si intensificãri ale vantului, valabilã panã pe 27 februarie, ora 20.