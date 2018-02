În anul scolar 2018-2019, cursurile vor începe pe 10 septembrie

vineri, februarie 9, 2018, 3:00

Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, în anul scolar 2018-2019, cursurile sã înceapã pe 10 septembrie, iar vacanta de iarnã sã dureze trei sãptãmâni, potrivit unui comunicat de presã al Ministerului Educatiei Nationale (MEN).

Decizia a fost luatã in urma unei sedinte a Comisiei de Dialog Social (CDS) in cadrul cãreia au fost dezbãtute o serie de proiecte ce urmeazã a fi aprobate in perioada urmãtoare, principalul subiect aflat pe ordinea de zi fiind draftul ordinului de ministru privind structura anului scolar 2018-2019. sAscultand argumentele tuturor pãrtilor, ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a decis ca, in anul scolar 2018- 2019, cursurile sã inceapã in data de 10 septembrie, iar vacanta de iarnã sã fie de 3 sãptãmanio, se aratã intr-un comunicat de presã al Ministerului Educatiei Nationale. Pe agenda sedintei de miercuri au mai fost incluse, pentru informare, proiectul metodologiei si calendarului de inscriere a copiilor in invãtãmantul primar pentru anul scolar 2018- 2019 si proiectul de metodologie de acordare a gradatiei de merit. Partenerii sociali ai MEN au fost invitati sã transmitã in decurs de o sãptãmanã observatii si propuneri pe marginea celor douã documente. Acestea vor fi analizate in comisiile tehnice si, ulterior, in proxima sedintã a Comisiei de Dialog Social. Punctele de vedere si sugestiile care se vor cristaliza in urma acestui demers consultativ vor putea fi incluse in variantele finale ale documentelor.