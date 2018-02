Iluminatul public din Bârlad, în întuneric!

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Nimic nu mai pare iesit din tipare atunci când administratia se întâlneste cu politicul. Si viceversa. Este si cazul viitorului (nu prea luminos) al serviciului de iluminat public din Bârlad, despre care se stie cert cã va functiona, dar nu se stie cum anume. Si asta gratie, din nou, votului politic dat de unii consilieri locali, care, practic, nu sunt deloc interesati de conditiile în care vor face decontãrile de cheltuieli pentru serviciile prestate de noul concesionar, în spetã Compania de Utilitãti Publice (CUP) Bârlad.

De luna aceasta, oficial, noul concesionar, stabilit incã de anul trecut in baza unui contract incheiat cu Primãria, ar fi trebuit sã emitã primele facturi pentru lucrãrile prestate in luna ianuarie, pentru intretinerea si gestionarea iluminatului public din localitate. Numai cã, asa cum se intamplã de obicei, aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate a fost lãsatã pe ultima sutã de metri. Prin urmare, pentru a putea veni cu facturile la decontare, CUP Barlad avea nevoie de o hotãrare de Consiliu Local (CL) care sã ‘batã in cuie’ tarifele in cauzã. Act pe care l-a cerut in prima sedintã ordinarã din acest an, care a avut loc la finele lunii ianuarie. Adrian Bobeicã, directorul executiv al CUP Barlad, a explicat degeaba, in plenul sedintei CL, de ce era important sã se aprobe tarifele repede, dar numai pentru o perioadã scurtã de timp. ‘Fostul concesionar, Romlux, a avut un contract pe 10 ani care a expirat in luna iulie a anului 2016 si a avut anumite tarife aprobate de CL. De atunci insã si panã am preluat noi (21.12.2017, n.r.) nu s-au mai aprobat alte tarife, in sensul cã nu au fost actualizate nici mãcar cu rata inflatiei. Deci, noi nu avem referinte la care sã ne raportãm si, prin urmare, nu se poate spune cã tarifele propuse de noi sunt mari. Întrucat nu avem cu ce le compara! Într-adevãr, dacã ne uitãm in trecut, existã o crestere intre ce propunem noi si tarifele de acum un an si jumãtate, insã aceasta este doar intre 1% si 3%, procente care, de fapt, reprezintã cresterile salariale. Însã, pentru a fi corecti toti, cred cã cel mai bine ar fi sã le aprobãm doar pentru o perioadã, sã spunem, de trei luni, pentru a vedea si noi, astfel, efectiv ce costuri reale implicã gestionarea acestui serviciu in ziua de azi’, a spus Bobeicã.

Cine stinge lumina?

Iar explicatiile directorului CUP se pare cã i-au bãgat in intuneric total pe unii alesi, avand in vedere cã acestia au dat un vot care poate fi interpretat… in fel si chip. Astfel, zece alesi au spus cã sunt de acord cu tarifele propuse de CUP, trei, cã nu sunt, iar alti sapte s-au abtinut. Sau, mai bine zis, nu i-a luminat nimeni suficient incat sã ii convingã sã voteze favorabil, mai ales in conditiile in care taman cu cateva minute inainte tocmai votaserã niste modificãri la contractul de delegare a gestiunii cãtre aceeasi Companie. ‘Asa cum ati spus si dumneavoastrã, in acest moment, chiar suntem in intuneric in aceastã privintã. Practic, nu stim cum si dacã vom factura serviciile prestate. Bineinteles, am putea merge pe tarifele vechi, de panã in 2016, dar asta ar putea insemna, in anumite situatii, ca orasul sã piardã bani. Spre exemplu, eu cumpãr astãzi un bec cu o anumitã sumã, iar la decont se primeste doar tariful aprobat atunci, care cu sigurantã este mai mic decat am plãtit eu acum pe acelasi bec. Diferenta inseamnã pierderi. Însã, deocamdatã, asta nu inseamnã cã nu vom gestiona acest serviciu si cã nu ne vom ocupa in continuare de intretinerea si reparatia instalatiilor de iluminat public. Cat timp, nu stiu, dar poate fi si panã in varã…’, ne-a declarat Adrian Bobeicã. La randul sãu, primarul Dumitru Boros a admis cã situatia nu este tocmai una plãcutã, motiv pentru care va urgenta demersurile de aprobare a tarifelor, si le va propune spre (re)analizã consilierilor locali intr-o sedintã extraordinarã a CL, care va fi convocatã in scurt timp.