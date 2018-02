Hoti de lemn, „calmati” de jandarmi

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Joia trecutã, jandarmii vasluieni, au actionat pe raza localitãtilor din apropierea orasului Negresti, in cadrul unei actiuni punctuale pentru prevenirea si combaterea tãierilor, transportului si comercializãrii ilegale de arbori. Astfel, in pãdurea de pe raza localitãtii Valea Mare au fost depistate in flagrant douã persoane care tãiau fãrã drept arbori si o persoanã care transporta masã lemnoasã cu o cãrutã, fãrã a avea documente legale. În cadrul acestei actiuni, au fost aplicate 4 sanctiuni contraventionale, in valoare de 4.500 de lei, pentru incãlcarea prevederilor Legii nr. 171/2010 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor silvice, iar masa lemnoasã transportatã fãrã documente legale a fost ridicatã in vederea confiscãrii si predatã lucrãtorilor Ocolului Silvic Brodoc.