Hot cu tupeu maxim

vineri, februarie 16, 2018, 3:00

Obisnuit cu indulgenta unor judecãtori care, desi s-a sustras cercetãrilor, fugind din tarã, l-au condamnat doar cu suspendare pentru un furt sãvârsit în 2016, Cãtãlin Lihor tot încearcã sã fie eliberat din arestul preventiv în care este plasat, dupã ce a furat 60.000 de lei din casieria societãtii la care era angajat. Nu este prima datã când individul muscã mâna celor care i-au fãcut un bine. Pe când era fugit în Spania, i-a jefuit pe românii care, de milã, l-au invitat sã petreacã împreunã Revelionul 2016 si sã doarmã pentru o noapte la ei, în conditii omenesti.

Cãtãlin Lihor, individ de 38 de ani, din Banca, care i-a jefuit pe cei care-i acordaserã o nouã sansã, nu poate sta departe de pãcãnelele din cauza cãrora a comis mai multe furturi, si cere sã fie eliberat din arestul preventiv. Bãrbatul a fost arestat preventiv la jumãtatea lunii ianuarie, dupã ce a furat nu mai putin de 60.000 lei din casieria unuia dintre cei mai cunoscuti producãtori de ouã si carne de pasãre din judet, firmã la care era angajat, in ciuda unei recente condamnãri cu suspendare, primitã tot pentru furt. Cand a fost prins, Lihor nu mai avea decat 1.800 de lei, restul pierzandu-i la aparatele de jocuri de noroc. Arestat preventiv pentru comiterea infractiunii de furt calificat, Cãtãlin Lihor a contestat decizia judecãtorilor barlãdeni, cerand, in schimb, sã fie plasat in arest la domiciliu, cerere respinsã de Tribunalul Vaslui. La fel s-a intamplat si zilele trecute: dupã ce Judecãtoria Barlad a prelungit mandatul de arestare preventivã, a urmat contestatia de rigoare, respinsã ca nefondatã, de cãtre instanta superioarã. Epopeea lui Lihor de a face bani prin orice mijloace, inclusiv talhãrii ori furturi, pentru a- si potoli patima jocurilor de noroc, a debutat incã din 2005. Atunci, Cãtãlin Lihor a primit o primã condamnare pentru astfel de fapte, de cinci ani de inchisoare cu executare, pentru ca, dupã eliberare, dupã ce s-a potolit o perioadã, sã reia vechile obiceiuri. În septembrie 2016, profitand de neatentia casierei unei sãli de jocuri de noroc din Barlad, i-a furat din sertar suma de 9.000 de lei si a dispãrut, fiind prins dupã cateva zile, la Galati. A fost arestat preventiv, aceastã mãsurã fiind apoi inlocuitã cu arestul la domiciliu si ulterior, cu cea a controlului judiciar, cand, profitand de aceastã ocazie, a dispãrut din tarã. În consecintã, Judecãtoria Barlad a emis pe numele lui un mandat de arestare in lipsã, fiind dat in urmãrire nationalã si internationalã. Cat a fost plecat in tarã, individul, chiar dacã si-a gãsit de lucru in constructii, si-a dat din nou in petec. Un coleg de muncã, cãruia i se fãcuse milã de conditiile precare in care locuia, l-a invitat sã petreacã Revelionul impreunã cu familia sa, insã Cãtãlin Lihor a inteles sã-i rãsplãteascã bunãtatea, jefuindu-l. Dupã ce a fost ospãtat, Lihor a fost cazat in camera fetei, iar a doua zi, a dispãrut, nu inainte de a fura ce i-a cãzut la manã, economiile copilei, un laptop si douã telefoane mobile. Cazul a ajuns in atentia opiniei publice, insã Lihor nu a fost deranjat de acest lucru si, in ciuda faptului cã era cãutat de politistii romani, a decis sã revinã acasã. Individul a fost identificat pe data de 8 ianuarie 2017, pe cand intra in tarã prin Vama Nãdlac. Chiar si in aceste conditii, Cãtãlin Lihor a beneficiat, in mai anul trecut, de indulgenta magistratilor barlãdeni, care au decis ca, pentru furtul de la sala de jocuri, sã primeascã doar o condamnare cu suspendarea executãrii pedepsei. Dacã va fi condamnat pentru furtul de la Vanbet, Lihor va trebui sã execute si pedeapsa anterioarã, trei ani de inchisoare.