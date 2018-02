Gripa, virozele, pneumoniile si rujeola «îsi fac numãrul»

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Gripa, virozele si pneumoniile fac incã ravagii printre vasluieni, numãrul cazurilor de imbolnãvire cu astfel de boli de sezon raportate de Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui fiind in continuare foarte mare. În ceea ce priveste afectiunile compatibile cu gripa, numãrul persoanelor depistate si internate in sãptãmana 12 – 18 februarie este identic cu cel inregistrat in sãptãmana anterioarã, respectiv 17 cazuri. Mai grav este faptul cã toate cele trei probe trimise in prima parte a acestei luni spre testare gripã la Institutul Cantacuzino s-au dovedit pozitive. La nivelul judetului Vaslui, vaccinurile antigripale gratuite transmise in teritoriu de Ministerul Sãnãtãtii aproape cã s-au epuizat, fiind administrate persoanelor din grupele de risc de imbolnãvire cu gripã 14.754 de doze din totalul de 15.048 primite in douã transe in luna decembrie. În ceea ce priveste cazurile de viroze respiratorii inregistrate sãptãmana trecutã, chiar dacã numãrul lor este in usoarã scãdere, 1.111 cazuri, fatã de 1.252 in perioada anterioarã, se pare cã gravitatea lor este mai mare. Asta pentru cã numãrul pacientilor care au necesitat internare a crescut, 89 de cazuri, fatã de 70 de cazuri in sãptãmana 5 – 11 februarie. Mai grav e faptul cã, in continuare, 60% dintre pacientii care se prezintã la medic acuzand viroze respiratorii sunt copii sub 14 ani, iar 104 dintre acestia sunt sugari sub un an, 26 dintre ei necesitand internare. În schimb, a crescut, de la 270 la 289, numãrul cazurilor de imbolnãviri cu pneumonie, boalã care afecteazã in cea mai mare parte persoanele mature, fãrã a ocoli insã nici copiii, catã vreme au fost raportate 29 de imbolnãviri, din care 19 au necesitat internare, in randul persoanelor din grupa de varstã 0 – 4 ani! În aceste cazuri, se poate vorbi de inconstientã a pãrintilor, inconstientã care se manifestã si in cazul expunerii copiilor la alte boli ori neluarea mãsurilor de vaccinare impotriva unor afectiuni ce pot fi astfel evitate. Nu este de mirare faptul cã, in ciuda unei campanii de prevenire si popularizare inceputã vara trecutã, in judetul Vaslui incã sunt copii care nu au fost vaccinati impotriva rujeolei si, mai grav, numãrul imbolnãvirilor este foarte mare. Numai in acest an au fost raportate, la nivelul judetului Vaslui, 49 de cazuri de imbolnãvire cu rujeolã, cele mai multe in randul copiilor, din care 46 de cazuri au fost deja confirmate de analizele de laborator. Din fericire, nu se poate vorbi de focare de infectie, cazurile fiind raportate in comunitãti de pe intreg cuprinsul judetului. Motivul: in ciuda faptului cã stocul de vaccin ROR este suficient pentru imunizarea tututor copiilor care nu au fost incã vaccinati, la nivelul DSP Vaslui fiind disponibile 1.535 doze, multi dintre pãrinti nu-si duc copiii la vaccinare. Astfel, numãrul copiilor vaccinati a fost de 863, in schimb, nu mai putin de 970 de copii sunt incã restatieri la vaccinarea antirujeolicã. Dintre acestia, in 64 de cazuri, pãrintii au refuzat in scris vaccinarea, in cazul a 217 copii ce sufereau de alte afectiuni, vaccinarea a fost contraindicatã temporar, iar in nu mai putin de 689 de cazuri, pãrintii nu s-au prezentat cu copiii la vaccinare! Trebuie spus cã vaccinul ROR este utilizat pentru prevenirea imbolnãvirii cu rujeolã, dar si oreion si rubeolã si se administreazã copiilor cu varsta de 9 luni, 11 luni, 12 luni si 5 ani. ‘Reamintim pãrintilor importanta imunizãrii copiilor pentru prevenirea unor boli care pun in pericol sãnãtatea copiilor, dar care ar putea fi prevenite prin vaccinare. În plus, prin imunizare se reduce si riscul de transmitere a bolii la alte persoane. Imunizarea pentru prevenirea unei boli costã mai putin decat tratamentul bolii, are foarte putine efecte adverse grave, iar vaccinarea este necesarã la intrarea copiilor in colectivitate, respectiv la cresã, grãdinitã sau scoalã’, a declarat Mihaela Vlada, directorul executiv al DSP Vaslui.