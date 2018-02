Gripa si virozele fac ravagii în judet

miercuri, februarie 14, 2018, 3:00

Numãrul cazurilor de viroze respiratorii raportate în ultima sãptãmânã este cu o treime mai mare fatã de perioada similarã a lunii ianuarie, 416 din cele 1.252 cazuri înregistrate fiind în rândul copiilor cu vârste între 5 si 14 ani. Au explodat si cazurile de gripã, 17 acum, fatã de unul singur înregistrat sãptãmâna precedentã, alte trei probe fiind trimise spre confirmarea diagnosticului. Spitalele vasluiene au luat mãsuri de restrictionare a accesului vizitatorilor în unitãti, iar populatia este sfãtuitã sã ia mãsuri de prevenire a îmbolnãvirilor. Asta cu atât mai mult cu cât, de azi, vremea se rãceste si sunt asteptate ninsori.

Directia de Sãnãtate Publicã Vaslui anuntã cã, in sãptãmana 5 – 11 februarie, la nivelul judetului au fost inregistrate 17 noi cazuri de afectiuni compatibile cu gripa, alte 3 probe fiind trimise la analizã. Spre comparatie, in sãptãmana anterioarã, a fost confirmat un singur caz de gripã, pe langã cele 9 raportate anterior. Cele mai multe noi imbolnãviri cu gripã, 10, sunt in randul pacientilor cu varsta peste 50 de ani, restul fiind depistate la persoane din grupa de varstã 15 – 49 de ani. Gripa face parte dintro categorie mai mare de boli virale respiratorii. Existã si o serie de virusuri care circulã in aceeasi perioadã a anului, dau simptomatologie asemãnãtoare gripei, dar se deosebesc de aceasta prin evolutia mai usoarã. O virozã respiratorie cauzatã de alte tipuri de virusuri decat virusurile gripale poate fi recunoscutã dupã debutul mai lent al bolii (stare subfebrilã, rinoree, usturimi in gat, dureri de cap) si dupã evolutia mai usoarã. Gripa este produsã de virusul gripal si este foarte contagioasã, sezonul rece favorizand imbolnãvirile. Gripa se transmite usor din cauza conditiilor favorizante cum ar fi aglomerãrile urbane, colectivitãtile de copii si adolescenti. Gripa se transmite pe cale aerianã, direct prin tuse sau strãnut, ori indirect prin obiecte proaspãt contaminate (batistã, prosop, veselã, etc.) Boala debuteazã brusc, la 1 – 2 zile de la contactul cu o persoanã bolnavã, si are ca simptome febrã 39 – 40 grade Celsius, frisoane, cefalee (dureri de cap), dureri musculare, astenie fizicã, congestionarea faringelui (rosu in gat), tuse frecventã, uscatã, obositoare, lipsa poftei de mancare insotitã de greturi si vãrsãturi. Netratatã corespunzãtor, gripa poate conduce la alte afectiuni grave si, in cazuri extreme, poate provoca moartea. Conform datelor comunicate de DSP Vaslui, in sãptãmana 5 – 11 februarie au fost inregistrate nu mai putin de 1.252 cazuri de imbolnãvire cu diverse tipuri de viroze respiratorii, cu 233 de cazuri mai multe fatã de sãptãmana anterioarã, si cu o treime mai multe fatã de perioada similarã a lunii ianuarie. Cei mai afectati de viroze au fost copiii in varstã de panã la 14 ani, 736 de cazuri, dintre care 93 de sugari sub un an, 23 dintre acestia necesitand internare. În total, 70 de persoane suferind de viroze respiratorii au necesitat internare. În ceea ce priveste pneumoniile, aceastã boalã se manifestã cu predilectie in randul peroanelor in varstã, din cele 270 cazuri raportate, 110 fiind in randul persoanelor de peste 50 de ani. Din pãcate, boala s-a manifestat si la 43 de copii cu varsta sub 4 ani si la 55 de copii cu varste intre 5 si 14 ani. Desi numãrul cazurilor de pneumonii raportate in ultima perioadã este mult mai mic decat cel al virozelor, gravitatea sporitã a acestei afectiuni a fãcut ca numãrul internãrlor sã fie mai mare, 89, fatã de 70, in cazul virozelor.