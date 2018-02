Gripa restrictioneazã accesul în Spitalul Judetean!

miercuri, februarie 7, 2018, 3:00

Dat fiind numãrul mare de cazuri de îmbolnãvire cu virusul gripal, pentru evitarea unui risc epidemiologic, conducerea Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui a luat mãsuri drastice. Astfel, accesul în unitate se va face în baza unui nou program de vizite, cu mentiunea cã, în sectiile cu risc, accesul este strict interzis. Pacientii vor putea fi vizitati de 1-2 apartinãtori, pentru cel mult un sfert de orã. Pânã acum, în judetul Vaslui au fost confirmate clinic 10 cazuri de îmbolnãvire cu virusul gripal A H1N1.

Cele 10 cazuri de gripã confirmate clinic sunt repartizate astfel: 4 la Vaslui, la Spitalul Judetean de Urgentã (SJU), 5 cazuri la Barlad si unul la Husi. Datã fiind gravitatea situatiei si riscul epidemiologic crescut, conducerea SJU Vaslui a adoptat in regim de urgentã un set de mãsuri, valabile incepand de astãzi. Astfel, incepand cu data de 7 februarie 2018, accesul in spital se va face conform urmãtorului program general de vizitã: * de luni panã vineri, intre orele 16.0018.00; * sambãtã si duminicã, intre orele 13.0016.00; * in sãrbãtorile legale, intre orele 13.0016.00. În sectiile Neonatologie si Obstetricã- Ginecologie, accesul este strict intezis. Sectia ATI are un program diferentiat. Astfel, programul de vizitã este, de luni panã vineri, in intervalul orar 15.0016.00, iar sambãtã si duminicã, precum si in sãrbãtorile legale, in intervalul orar 11.0012.00, cu mentiunea cã nu este permisã vizitarea bolnavului, dar se pot obtine informatii de la medicul de gardã. În sectia Boli infectioase, programul de vizitã este stabilit in intervalul orar 14.0016.00. Fiecare pacient va putea fi zivitat de 1-2 apartinãtori, cu limitarea duratei de vizitã la maxim 15 minute. ‘Vã rugãm sã contactati reprezentantii sectiei medicale in care se aflã pacientul pe care doriti sã-l vizitati apeland Centrala Spitalului Judetean de Urgentã Vaslui la numãrul de telefon 0235/312120’, se precizeazã intr-un comunicat de presã al SJU.