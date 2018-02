Ger si viscol. Judetul Vaslui rezistã

miercuri, februarie 28, 2018, 3:00

Primele zile de adevãrat viscol si ger din aceastã iarnã, venite la debut de primãvarã astronomicã, nu au cauzat prea multe probleme in judetul Vaslui. Drumarii si-au fãcut datoria, astfel cã doar trei drumuri judetene a fost nevoie sã fie inchise circulatiei, aceleasi pe care se intampinã probleme an de an: DJ 243B: Crang – Ciocani, DJ 284: Arsura – Ghermãnesti si DJ 247: Emil Racovitã – Codãesti, cu mentiunea cã locuitorii din aceste localitãti au avut si alte variante ocolitoare. În rest, s-a circulat normal, in conditii de iarnã, cu un strat de zãpadã de 5 – 15 cm, drumurile nationale fiind deschise in permanentã. Nu aceeasi a fost situatia in cazul drumurilor comunale, autoritãtile din mai multe comune fiind puse in dificultate de cãderile masive de ninsoare si viscolul puternic care a troienit zãpada si, in ciuda eforturilor, bloca la loc drumurile abia curãtate. În aceste conditii, mai multe unitãti scolare din comunele Puiesti, Tutova, Banca, Ciocani, Vonderei, Poienesti, Pogana, Costesti si Miclesti, au fost inchise, in timp ce la scoala din Dealu Mare, comuna Zorleni, suspendarea activitãtii a durat doar circa trei ore, in cursul diminetii, panã la deblocarea drumurilor de acces. ‘Panã acum (la inchiderea editiei. n. red), nu au fost raportate cereri pentru suspendarea activitãtii din partea conducerii unitãtilor solare din judet, insã acest lucru s-a putea schimba, in functie de conditiile atmosferice existente. O actualizare din partea ANMH a prelungit, panã pe 28 februarie, ora 23, Codul Galben de ninsori si viscol anuntat la nivelul judetului Vaslui, si panã pe 2 martie, ora 10, Codul Portocaliu de ger’, au anuntat reprezentantii Prefecturii Vaslui. La randul lor, salvatorii din cadrul ISU al judetului Vaslui au avut o zi relativ linistitã, nefiind solicitãri in a interveni pentru deblocarea vehiculelor rãmase blocate din cauza zãpezii ori pentru a asigura asistentã ambulantierilor.