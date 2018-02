Gangu, PMP: Resping eticheta „partid mic”. As spune „partid necesar”

luni, februarie 19, 2018, 3:00

• Marcel Gangu, secretarul general al PMP Vaslui si presedintele Organizatiei Municipale Vaslui a partidului, a încetat sã mai fie o prezentã discretã în peisajul politic. Statutul de colaborator direct al lui Corneliu Bichinet, deputat si presedinte al Organizatiei Judetene PMP Vaslui, l-a propulsat în atentia publicã. O atentie pe care, spune Gangu, nu si-a dorit-o si nu si-o doreste. „Îi lãsãm pe altii sã fie vedete. Noi, în PMP, avem alte lucruri de fãcut: sã ne întãrim organizatiile locale si, implicit, cea judeteanã, sã atragem oameni care au ceva de spus si, la viitoarele alegeri, sã arãtãm cã eticheta „partid de 5%” a fost una falsã”, spune Marcel Gangu în cadrul interviului acordat ziarului nostru.

Reporter: Încep cu o întrebare oarecum delicatã: cum lucrati cu deputatul Corneliu Bichinet?

Marcel Gangu: Eu spun cã bine. Domnul Bichinet este un politician cu experientã, stie ce este de fãcut pentru ca organizatia, organizatiile, de fapt, sã se întãreascã. El are ideile lui, noi, pe ale noastre… Le discutãm si le alegem pe acelea care sunt cele mai potrivite pentru partid. Este o conducere colegialã, dacã pot spune asa, si îmi dã încredere faptul cã, fiind foarte ocupat în Parlament, domnul Bichinet lasã multe aspecte organizatorice în grija celor din teritoriu, a noastrã. Pentru cã, sã fim realisti, politica nu se face numai în campaniile electorale sau în zilele în care sunt alegerile. Atunci se culeg rezultatele unei munci, deloc spectaculoase, dar continue, pe care o facem noi acum: aceea de a creste si de a întãri PMP Vaslui la nivelul tututor organizatiilor.

Reporter: Cum stã, în prezent, PMP Vaslui din acest punct de vedere?

Marcel Gangu: Relativ bine, si va sta si mai bine. Anul trecut, am finalizat o primã etapã în consolidarea partidului, care a presupus nu doar inventarierea organizatiilor existente, înfiintarea de noi organizatii în comunele în care nu aveam si, apoi, organizarea de alegeri, proces care a culminat cu organizarea Conferintei judetene de alegeri, ci si atragerea acelor oameni care, prin activitatea lor, pot da o dimensiune concretã departamentelor interne ale partidului. Avem acum o organizatie puternicã de tineri, avem o organizatie de femei, la fel, foarte puternicã, una de seniori – am trecut de la planurile schitate pe hârtie în planul realitãtii. Si simt cã suntem pe drumul cel bun. Anul acesta, procesul va continua: acesti oameni nou veniti în PMP pregãtesc actiuni, multe din ele cu impact social direct. Vom încerca sã fim cât mai prezenti în spatiul public, nu doar prin domnul deputat Bichinet, ci prin cât mai multi membri PMP si activitãtile pe care le organizãm. Cred cã toate acestea, dacã vom actiona cu seriozitate si sinceritate, ne vor recomanda drept o optiune necesarã la viitoarele alegeri, în special la alegerile locale, pentru cã trebuie sã fim mult mai prezenti în administratie.

Reporter: Interesantã expresia „optiune necesarã”. Vã rog sã o explicati.

Marcel Gangu: Eu sunt relativ nou în politicã. PMP, de altfel, este un partid încã nou în politicã. Am auzit, de sute de ori poate, expresia „partid mic” sau „partid de 5%”. Cã PMP-ul este, aici sau în tarã, de 1, 2, 8 sau 15%, asta trebuie sã fie preocuparea noastrã, nu grija altora. Eu resping eticheta de „partid mic” sau „partid de 5%”. Mic si mult sub 5% era în toamna lui 2016, când m-am alãturat proiectului început de Corneliu Bichinet, care preluase o organizatie pe cale de disparitie. Acum, este evident pentru oricine, lucrurile s-au schimbat. PMP Vaslui este un partid viu, prezent si activ. De aceea, în loc sã vorbim de „partid mici” sau „partid de 5%”, as propune „partid necesar”.

Reporter: Necesar… cui?!

Marcel Gangu: Tãrii. Faceti o scurtã analizã a partidelor traditionale. PSD e prea încurcat în deciziile – unele irationale – pe care le ia, PNL, asa zisul principal partid de opozitie, este în derivã, ALDE este prizonier la guvernare cu PSD-ul, USR-ul… nici nu stiu ce-as putea spune despre el… si… cam gata! Mai rãmânem noi, PMP, singurul partid care, de opozitie fiind, chiar face opozitie guvernãrii PSD-ALDE. Mai mult, suntem singurul partid care are un proiect de tarã – Unirea cu Moldova. Ceilalti nu au nimic. Iatã de ce spun cã suntem un partid necesar, si nu doar pentru cã suntem în Anul Centenarului.

Reporter: În final, vã rog sã transmiteti un mesaj adversarilor politici.

Marcel Gangu: Nu cred cã suntem, încã, în situatia de a avea adversari politici. PMP nu are dusmani naturali. Singurii nostri adversari, dusmani, spuneti-le cum vreti, suntem noi, dacã facem politicã din inertie si plãtim gazete sau televiziuni pentru a fi vedete. Îi lãsãm pe altii sã fie vedete. Noi, în PMP, avem alte lucruri de fãcut: sã ne întãrim organizatiile locale si, implicit, cea judeteanã, sã atragem oameni care au ceva de spus si, la viitoarele alegeri, sã arãtãm cã eticheta „partid de 5%” a fost una falsã.