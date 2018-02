Fondul de Garantare lanseazã Programul Prima Casã 2018

marți, februarie 27, 2018, 3:00

Fondul National de Garantare a Creditelor pentru IMM-uri anuntã lansarea Programului Prima Casa 2018, ca urmare a primirii, din partea Ministerului Finantelor Publice, a acordului de distribuire pentru plafonul de 2 miliarde lei. În premierã, in acest an alocarea plafonului total intre finantatorii participanti in Programul Prima Casã a fost realizatã cu aplicarea criteriilor si procedurii de evaluare a activitãtii desfãsurate de finantatori in anul 2017, in functie de ponderea garantiilor acordate de fiecare finantator in totalul garantiilor acordate in cadrul programului in anul precedent. În acestfel se asigurã implementarea unui criteriu calitativ, de optimizare a procesului de accesare a programului de cãtre beneficiari. Programul Prima Casã 2018 va fi derulat prin intermediul a 15 bãnci finantatoare: Bankpost, Banca Comercialã Romanã, BRD – Groupe Societe Generale, CEC Bank, Credit Agricole Bank Romania, Garanti Bank, ING Bank, Leumi Bank Romania, Marfin Bank, OTP Bank Romania, Piraeus Bank, Raifeissen Bank, Banca Romaneasca, Banca Transilvania, Unicredit Bank. Noua strategie de alocare a plafoanelor se aliniazã cu reducerea gradualã a interventiei statului in procesul de creditare ipotecarã prin garantare, in contextul dezvoltãrii pietei creditului ipotecar si a cresterii accesului populatiei la produsele standard ale bãncilor. Plafonul total al garantiilor ce pot fi emise in anul 2018 este in cuantum de 2 miliarde lei si a fost aprobat in data de 15 ianuarie 2018.