Fermierii vasluieni au solicitat 438 purcei de rasã

joi, februarie 22, 2018, 3:00

Un numãr de 48 de crescãtori de porci din judetul Vaslui s-au înscris în programul guvernamental privind acordarea unui ajutor un ajutor de minimis în vederea producerii cãrnii de porc. Fermierii au solicitat 438 de purcei obtinuti din scroafe care se încadreazã în standardul raselor Bazna sau Mangalita.

Pe langã cei 48 de fermieri inscrisi in program, panã la aceastã datã nu a solicitat ajutorul de minimic niciun procesator de carne de porc. Cauza principalã este aceea cã toatã carnea achizitionatã prin program are pretul de 11 lei kilogramul/viu, in timp ce, pe piata liberã, carnea de porc are pretul de 6 lei/kilogram/viu. ‘Avem un intreprinzãtor din judet care va furniza puercei solicitantilor. Dacã acest crescãtor nu va reusi sã acopere cererea, vom apela la purcei din alte judete. Avantajul pe care il au procesatorii prin acest program este cã au posibilitatea sã proceseze o carne de porc de calitate si sã obtinã produse cu valori gustative mai buneî, a spus Gigel Crudu, directorul Directiei pentru Agriculturã a Judetului Vaslui. În data de 16 ianuarie 2018, a fost publicatã in Monitorul Oficial nr. 39 hotãrarea privind aprobarea schemei de ‘Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de sustinere a crescãtorilor de porci din rasele Bazna si/sau Mangalita in vederea producerii cãrnii de porc’. Crescãtorii vor primi minim 2 si maxim 10 purcei, cu o greutate minimã de 10 kilograme, pentru crestere, ingrãsare si livrare, a minimum 50% din porcii grasi, cãtre un procesator cu care au incheiat contract in acest sens, la o greutate, in viu, de minimum 130 kilograme/cap. Purceii pentru crestere si ingrãsare sunt preluati de procesatori de la furnizorii de purcei din rasele Bazna si/sau Mangalita, in baza unui contract de livrare si transportati cãtre crescãtorii de porci eligibili. ‘Ajutorul de minimis reprezintã numãrul de purcei primiti cu titlu gratuit din rasele Bazna si/sau Mangalita de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculeazã solicitantului ajutorului, respectiv furnizorului de purcei, prin inmultirea numãrului de purcei cu 250 lei/cap purcelî, a mai spus Gigel Crudu.