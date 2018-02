Facturi falsificate, depistate în PTF Albita

marți, februarie 27, 2018, 3:00

La sfarsitul sãptãmanii trecute, in Punctul de Trecere a Frontierei (PTF) Albita s-a prezentat pentru a intra in tarã cetãteanul roman Petru M., in varstã de 24 de ani, conducand un microbuz inmatriculat in R. Moldova. Douã ore mai tarziu, in acelasi punct de trecere a frontierei s-a prezentat pentru a intra in tarã, ca pasager intr-un microbuz inmatriculat in Romania, cetãteanul din R. Moldova Mihai P., in varstã de 25 de ani. În baza profilului de risc, s-a procedat la efectuarea unor controale amãnuntite asupra mijloacelor de transport si persoanelor, ocazie cu care, echipa comunã de control a descoperit, in bagajele celor douã persoane, cate o facturã comercialã care avea aplicatã stampilã cu inscriptia TAX FREE. Existand suspiciuni cu privire la autenticitatea facturilor, politistii de frontierã au procedat la efectuarea de verificãri suplimentare, in urma cãrora au constatat cã stampilele aplicate pe respectivele facturi nu indeplinesc elementele de sigurantã ale unora autentice. În ambele cazuri, politistii de frontierã efectueazã cercetãri sub aspectul sãvarsirii infractiunii de complicitate la falsificarea de instrumente oficiale.