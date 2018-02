Extremele somajului

vineri, februarie 9, 2018, 3:00

Piata muncii din România se confruntã cu cea mai acutã crizã de personal din ultimele douã decenii, dar cu toate acestea existã în continuare judete în care rata somajului este de peste 10%, ceea ce înseamnã cã unul din zece locuitori apti de muncã nu lucreazã, scrie Ziarul Financiar.

Tn Vaslui, de exemplu, rata somajului este de 10,19%, fiind de peste 2,5 ori mai mare decat media inregistratã la nivel national (de 4,02% in decembrie 2017), aratã datele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncã (ANOFM). Pe locul doi in topul judetelor cu cel mai ridicat nivel al somajului este Teleorman: cu o ratã de 10,02% a somajului, in judetul situat la o distantã de aproximativ 80 km de Capitalã existã aproape 15.000 de someri. De asemenea, Mehedinti, unul dintre cele mai sãrace judete din punctul de vedere al investitiilor, are un somaj de 9,4% si aproape 9.800 de someri. Cum se explicã somajul atat de ridicat in aceste judete in contextul in care angajatorii se plang tot mai mult de lipsa de candidati? sAm avut angajati si in Moldova si in Teleorman care sã recruteze personal de acolo si sã ii aducã in zonele din centrul si din vestul tãrii unde se fac angajãri. Am renuntat sã mai incercãm sã facem asta, candidatii disponibili de acolo pur si simplu nu vor sã lucreze, preferã sã stea pe ajutoare socialeo, a explicat Horia Bugarin, directorul general al firmei de recrutare si inchiriere de fortã de muncã temporarã IHM Total Consult din Timisoara, potrivit Ziarul Financiar. Tntr-adevãr, datele publicate de Ministe?rul Muncii pentru primele nouã luni ale anului tre?cut aratã cã, din totalul celor aproape 240.000 de romani care primesc venit mi?nim garantat (care variazã intre 140 de lei si 530 de lei pe lunã, in functie de numãrul de persoane din familie), cei mai multi (cate peste 8.000) sunt in judetele care au si somaj peste media nationalã, respectiv Olt, Dambovita, Iasi, Teleorman sau Vaslui. Din aceastã listã exceptie face Iasiul, al doilea cel mai mare judet din tarã dupã numãrul locuito?rilor, care are totusi un somaj scãzut, de 4%. Pe langã Vaslui, Teleorman si Me?hedinti, in topul judetelor cu rate ale somajului ridicate se mai aflã Dolj (8,8%), Buzãu (8,6%), Galati (7,8%), Olt (7,4%), Ialomita (6,7%), Bacãu (6,6%) si Gorj (6,3%). La nivel national, rata somajului la finalul lunii decembrie a anului trecut a fost de 4,02%, ceea ce inseamnã cã existau aproxi?mativ 351.000 de someri la nivelul intregii tãri. Dintre acestia, numai 21% (adicã aproape 73.000 de persoane) primeau indemnizatii de somaj, restul fiind in evidentele agentiei de ocupare pentru cã isi doresc ca acestea sã ii ia in calcul atunci cand apar oportunitãti de noi locuri de muncã. Ilfov este judetul cu cel mai scãzut nivel al somajului, cu o ratã de numai 0,6% si 1.200 de someri. De asemenea, in Timis rata somajului este de 1% (3.540 de someri), in Arad de 1,5% (3.245 de someri), iar in Municipiul Bucuresti somajul este de 1,53% (cu aproape 18.300 de someri inregistrati). sTn Timis cred cã somajul real este sub 1%, dacã luãm in calcul si cate relocãri se fac aici din alte zone. Tn continuare vin noi investitori aici, pentru cã au nevoie de oa?meni calificati. Iar acolo unde nu este nevoie de un volum mare de oameni, sunt dispusi sã ofere salarii putin mai mari pentru a-i atrage. Cu toate acestea, le-a fost greu sã inteleagã noilor investitori mãsura privind transferul contributiilor de la angajator la angajat, a fost un soc pentru ei panã le-am explicat cã este o mutare administrativão, a mai spus Horia Bugarin, care conduce o companie cu 2.400 de angajati. El spune cã majoritatea angaja – torilor din Timis au crescut salariile brute ale angajatilor pentru a mentine netul si cã, in medie, salariile anagajtilor din zonã au crescut cu 5% peste nivelul dat de transferul de contributii. Tn clasamentul judetelor cu somaj scãzut se mai aflã Cluj (cu o ratã a somajului de 2% in decembrie), Sibiu (2,4%), Bihor (2,4%), Brasov (2,8%), Prahova (3%) si Bistrita-Nãsãud (3%).