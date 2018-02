Excedent bugetar de 19,2 milioane lei

marți, februarie 27, 2018, 3:00

Anul trecut, CJ Vaslui nu a reusit finalizarea nici unui proiect de investitii, nici a celor demarate cu multi ani în urmã. Spre exemplu, groapa de gunoi de la Rosiesti, obiectiv de maximã importantã, finalizat de ceva vreme, care însã a asteptat desemnarea prin licitatie a unui operator, va intra în exploatare abia undeva la jumãtatea acestui an. Între timp, an de an, CJ Vaslui a încheiat exercitiile bugetare cu excedente importante, 19,19 milioane la sfârsitul lui 2017, bani care nu au fost cheltuiti. Pentru acest lucru, în premierã în acest an, bugetul judetului a fost taxat de guvernanti cu aproape 8 milioane de lei, jumãtate din excedentul înregistrat la sfârsitul anului 2016!

La impãrtirea bugetului de stat pe 2018, CJ Vaslui a primit, la capitolul ‘Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor lo – cale’ nu mai putin de 83,9 milioane lei, una dintre cele mai mari alocate la nivel national, pentru judete de aceeasi mãrime. Chiar si asa, in afarã de Botosani si Iasi, Vasluiul a primit mai putin decat celelalte judete din Moldova, asta pentru cã alocãrile au fost diminuate cu jumãtate din excedentul bugetar existent la data de 31.12.2016. Dacã nu ar fi fost aceastã nouã prevedere, CJ ar fi primit cu aproape 8 milioane lei in plus, bani mai mult decat bineveniti la nevoile existente. Trebuie spus cã, chiar si in conditiile alocãrilor total insuficiente de la bugetul de stat din ultimii ani, spiritul de gospodar al conducãtorilor judetului a fãcut ca, la sfarsitul 2015, de exemplu, sã rãmanã necheltuiti aproape 27 milioane lei. Jumãtate din aceastã sumã fiind folositi pentru acoperirea deficitului bugetar din 2016, anul de tristã amintire al guvernãrii tehnocrate. Anul trecut, desi s-a lucrat intens, conducerea CJ Vaslui nu se poate lãuda cu tãierea nici unei panglici a vreunui proiect important, in special intre cele de reabilitare a drumurilor judetene. Asta in ciuda faptului cã unele dintre aceste proiecte, anuntate ca fiind de mare importantã pentru judet, erau demarate in urmã cu mai multi ani. ‘Cu mici exceptii, multe dintre proiectele aflate in atentia CJ Vaslui sunt cu executie multianualã, altele, au suferit diverse intarzieri in implementare, in general datoritã contestatiilor la licitatiile organizate pentru desemnarea executantului. E adevãrat. Anul trecut nu a fost terminat nici un proiect, dar sunt mai multe finalizate, pentru care urmeazã a fi fãcutã receptia in perioada imediat urmãtoare. Alte proiecte, in executie anul trecut, vor fi finalizate in decursul acestui an, altele au ca termen final 2019 sau chiar 2020! Nu trebuie uitatã nici munca depusã pentru accesarea altor investitii, prin PNDL2, ori avand altã sursã de finantare: ANL, CNI etc., care au fost accesate si care, in curand, vor intra in implementare’, a declarat Ciprian Trifan, vicepresedintele CJ Vaslui. În afara banilor de la guvern ori atrasi la bugetul judetului din alte surse, CJ va avea in acest, ca sursã de finantare a cheltuielilor de dezvoltare, si cei 19,19 milioane lei, excedentul financiar la sfarsitul anului 2017. În plus, ar putea conta si pe suma ‘pierdutã’ prin diminuarea cu jumãtate din excedentul inregistrat la sfarsitul lui 2016 a sumelor defalcate din TVA acordate pentru 2018, dacã, panã la sfarsitul lunii iunie, va demonstra cã a folosit acesti bani. Si, cine stie, in acest an vasluienii ar avea si ei parte de tãieri de panglici la darea in folosintã a unor drumuri mai bune, proaspãt asfaltate…