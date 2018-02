«Egreta», o Dacie 1300 fabricatã în 1973 care încã poate strãbate întreaga Europã

vineri, februarie 23, 2018, 3:00

Cu toate cã mai avea în plin proces de restaurare o altã Dacie 1300, fabricatã în 1978, profesorul vasluian Narcis Aprodu a achizitionat încã una, cu cinci ani mai «bãtrânã», din motive strict… sentimentale: era acelasi model, an de fabricatie si aceleasi specificatii tehnice ca masina copilãriei sale, detinutã de pãrinti, cu care nu doar s-a plimbat în vacante, cu pe care, mai târziu, a învãtat sã o conducã si sã o repare. Vasluianul a avut mânã bunã, «Egreta», asa cum a numit-o datoritã culorii albe, fiind într-o excelentã stare tehnicã, cu piese din fabricã si doar 70 de mii de kilometri la bord. În acest an, bãtrâna Dacie 1300 fabricatã în 1973 va da iar dovada fiabilitãtii sale, parcurgând peste o mie de kilometri în decurs de doar o lunã, pentru a participa la evenimentele organizate de «Retromobil Club România» la Sighisoara, Suceava si Chisinãu.

În august 1969, la uzinele Dacia de la Colibasi (azi Mioveni), demara productia noului model Dacia 1300, urmasul Daciei 1100, primul automobil produs în România. La acel moment, Uzina de Autoturisme nou înfiintatã nu producea încã reperele necesare, ci doar asambla masinile cu piese primite din Franta, de la Renault, Dacia 1300 fiind practic un Renault 12 cu embleme Dacia. Încã circa patru – cinci ani, la autoturismele produse la Colibasi au mai fost folosite repere frantuzesti, pânã ce uzinele românesti au preluat în totalitate productia de piese necesare. Este cazul unei Dacii 1300 produse în februarie 1973, ajunsã în proprietatea profesorului vasluian Narcis Aprodu, ale cãrei planetare, delcou, cutie de viteze, motor, bord si chiar buson de la rezervor sunt de origine francezã, spre deosebire de sasiu, caroserie si multe alte repere importante, produse în România. Primul proprietar al autoturismului a fost un sofer de camion din Câmpina, judetul Prahova, care a folosit masina doar în concedii, astfel cã, la 45 de ani de la iesirea de pe poarta fabricii, nu are decât putin peste 70 de mii de kilometri parcursi. În rest, proprietarul a tinut masina în garaj, pãstrând-o si îngrijind-o cu atentie, dovadã stând starea excelentã în care se aflã automobilul, care, cu exceptia consumabilelor si o necesarã revopsire dea lungul timpului, are toate reperele din fabricã. În 2014, Dacia 1300 a ajuns pe meleaguri vasluiene, în posesia unui alt pasionat de automobile vechi, Lucian Vântu, care, aproape fãrã lucra la restaurarea masinii, a obtinut, în primãvara lui 2015, atestatul de automobil de epocã si l-a înscris în filiala Vaslui a Retromobil Club România. Câteva luni mai târziu, a cedat rugãmintilor profesorului Narcis Aprodu si i-a vândut acestuia Dacia 1300 fabricatã în 1973 care, datoritã culorii albe, a primit un nume pe mãsurã: aEgreta”. aA fost dragoste la prima vedere, de fapt, la primul auz – când am auzit cum toarce motorul, la fel ca o masinã abia iesitã din fabricã! Desi pe atunci eram în plin proces de restaurare a unei alte Dacii 1300 rosie, fabricatã în 1978, si aceasta în prezent înscrisã în Retromobil Club România, am avut si motive sentimentale pentru a o cumpãra: Dacia cea albã era din acelasi an de fabricatie, acelasi model si cu aceleasi dotãri, inclusiv tapiseria interioarã, cu masina pãrintilor mei, cea cu care, în copilãrie, mam plimbat în vacante iar, mai târziu, am învãtat sã o conduc si sã o repar, prinzând astfel amicrobul” automobilelor. O singurã exceptie minorã: Dacia pãrintilor era gri 13, asta era albã, însã acest lucru nu m-a deranjat. Pot spune cã am avut si noroc, Desi are toate piesele originale, din fabricã, aEgreta” este într-o excelentã stare tehnicã si, asa cum este, la 45 de ani, am curajul sã strãbat cu ea întreaga Europã, pânã în cel mai vestic punct, Capul Roca din Portugalia!”, povesteste Narcis Aprodu. De la înscrierea, în primãvara lui 2015, în filiala Vaslui a Retromobil Club România, Egreta a participat la toate evenimentele organizate de asociatie, inclusiv, în 2016, la raliul Moldova Clasic, dar si la întâlnirile Dacia Clasic de la Brasov (2016) sau Iasi (2017). A fost expusã si la expozitia de masini de epocã de la Festivalul Open Camp Vaslui 2016, expozit ie organizatã pentru a trezi interesul tinerilor pentru masinile clasice, care s-a bucurat de un real succes. aLa întâlnirea Dacia Clasic de la Brasov, Egreta a atras atentia reporterilor de la o televiziune nationalã, ca unul dintre vehiculele cele mai originale prezente la eveniment, dat fiind cã, asa cum spuneam, în afara consumabilelor – bujii, cauciucuri, becuri si alte mãruntisuri -, absolut toate celelalte piese, inclusiv trusa de scule, sunt cele din fabricã”, povesteste Narcis Aprodu. Anul acesta, bãtrâna Dacie 1300 albã va da din nou dovada extraordinarei sale fiabilitãti, urmând a parcurge peste o mie de kilometri, în decurs de doar o lunã, pentru a participa la evenimentele destinate masinilor de epocã. Este vorba, la începutul lunii iunie, de întâlnirea Dacia Clasic de la Sighisoara, unde va participa o caravanã de 4 – 5 Dacii 1300 vasluiene, si, în aceeasi lunã, la Raliul Moldova Clasic Suceava, eveniment organizat de Retromobil Club România. Dupã aceea, Narcis Aprodu mai are în plan, împreunã cu alti pasionati, un raid la Chisinãu, Republica Moldova, la un alt eveniment Retromobil Club. „Pentru noi, pasionatii de automobile de epocã, acest hobby este unul nu doar costisitor, ci unul care solicitã si foarte mult timp alocat întretinerii masinilor. În schimb, satisfactia de a repune în circulatie si de a conduce o astfel de masinã, bucuria ori uimirea perceputã în ochii celor care le admirã, meritã orice sacrificiu”, este de pãrere Narcis Aprodu, proprietarul ‘Egretei”. 