DRPCIV: Parcul auto national a crescut cu aproape 9% în 2017

marți, februarie 6, 2018, 3:00

Parcul auto national din România a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitãti, în crestere cu 8,91% fatã de anul precedent, potrivit datelor Directiei Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Statistica de specialitate aratã cã, din cele 7.635.775 de autovehicule inregistrate la nivel national, 1.320.230 erau inmatriculate in Bucuresti. În acelasi timp, tot in Capitalã, numãrul autoturismelor inregistrate la 31 decembrie 2017, a depãsit 1,057 milioane de exemplare, cele mai multe (304.172 unitãti) incadrate in categoria de vechime ß11-15 ani’. În ierarhie urmeazã autoturismele mai vechi de 6-10 ani (224.906 unitãti) si, nu in ultimul rand, de cele cu peste 20 de ani de uzurã (161.835 unitãti). Numãrul autovehiculelor noi (0- 2 ani vechime) se situa in Bucuresti, la sfarsitul anului 2017, la 153.442 de unitãti, in scãdere cu 14,23% com – parativ cu finele anului anterior, din care 118.178 de exemplare sunt autoturisme. Pe de altã parte, in Capitalã, raportul dintre masinile pe benzinã si cele pe motorinã s-a inversat fatã de anul 2016 in favoarea primei categorii. Astfel, anul trecut, au fost consemnate 644.165 de uni tãti cu motorizare pe benzinã, respec tiv 624.224 pe motorinã. La nivel national, din totalul celor 7.635.775 de autovehicule care circulau pe drumurile nationale la finele anului trecut, 5,996 de milioane erau autoturisme, in crestere cu 9,5%, comparativ cu sfarsitul anului 2016, cand au fost inregistrate 5,47 milioane de exemplare. Conform Directiei de Înmatriculãri, aproxima – tiv 2.28 milioane de unitãti din totalul parcului auto national erau mai vechi de 11-15 ani, 1,774 milioane de unitãti cu vechime intre 16 si 20 ani, 1,719 milioane cu peste 20 de ani vechime. În ceea ce priveste autovehi – culele noi (vechime 0-2 ani), la nivel national erau inregistrate, la sfarsitul anului trecut, 287.174 de unitãti, din care 200.642 de autoturisme. Potrivit DRPCIV, la finele lui 2017, pe drumurile din Romania circulau 3.715.483 de autovehicule cu motoare pe benzinã, respectiv 3.501.491 de masini diesel.