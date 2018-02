DRPCIV: Înmatriculãrile de autoturisme second hand, în crestere de peste patru ori în ianuarie 2018

marți, februarie 13, 2018, 3:00

Numãrul autoturismelor second hand înmatriculate în România, în prima lunã din 2018, a fost de 39.261 de unitãti, de peste patru ori mai mare decât în perioada similarã din 2017, când erau înregistrate doar 7.708 de unitãti, reiese din statistica Directia Regim Permise de Conducere si Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Cele peste 39.200 de autoturisme rulate consemnate în ianuarie reprezintã un numãr mai mult decât dublu fatã de autoturismele noi, care au însumat în perioada de referintã 11.744 de unitãti. Potrivit datelor DRPCIV, cele mai înmatriculate autoturisme second hand înregistrate în ianuarie 2018 au fost: Volkswagen (10.329 de unitãti, crestere de 378,42% fatã de ianuarie 2017), Opel (4.476 unitãti, plus 351,66%), Ford (3.749 unitãti, plus 400,53%), Audi (3.538 unitãti, plus 352,43%), BMW (3.487 unitãti, plus 330,49%), Mercedes-Benz (1.903 unitãti, plus 494,69%), Renault (1.742 unitãti, plus 542,80%) si Skoda (1.722 unitãti, plus 360,43%). Pe de altã parte, înmatriculãrile de autoturisme noi au crescut, în România, cu 66,37% în ianuarie 2018, ajungând la 11.744 de unitãti, în comparatie cu aceeasi lunã din anul anterior, când s-au înregistrat 7.059 de autoturisme. În functie de numãrul unitãtilor înmatriculate, cele mai multe solicitãri de autoturisme noi au vizat mãrcile: Dacia – cu 3.613 exemplare, în crestere cu 67,35% fatã ianuarie 2017, Volkswagen (1.080 exemplare, plus 31,07%), Skoda (905 exemplare, plus 31,07%), Ford (838 exemplare, plus 40,31%) si Renault (724 exemplare, plus 15,65%). Pe de altã parte, cele mai reduse frecvente au fost înregistrate la: Jaguar, cu opt unitãti, Alfa Romeo (5), Bentley, Maserati si SsangYong (câte 3 unitãti), Ferrari, Mercedes-AMG, Subaru si Tesla (câte douã unitãti), Aro, Ford-CNG-Technik, Lada si Lamborghini (câte o unitate). Datele DRPCIV relevã cã parcul auto national din România a ajuns, la finele anului 2017, la peste 7,635 milioane de unitãti, în crestere cu 8,91% fatã de anul precedent, din acest total 1.320.230 fiind înmatriculate în Bucuresti. La nivel national, din totalul autovehiculelor care circulau pe drumurile nationale la finele anului trecut, 5,996 de milioane erau autoturisme, în crestere cu 9,5%, comparativ cu sfârsitul anului 2016, când au fost înregistrate 5,47 milioane de exemplare. Conform Directiei de Înmatriculãri, aproximativ 2,28 milioane de unitãti din totalul parcului auto national erau mai vechi de 11-15 ani, 1,774 milioane de unitãti cu vechime între 16 si 20 ani, 1,719 milioane cu peste 20 de ani vechime. În ceea ce priveste autovehiculele noi (vechime 0-2 ani), la nivel national erau înregistrate, la sfârsitul anului trecut, 287.174 de unitãti, din care 200.642 autoturisme. În plus, la finele lui 2017, pe drumurile din România circulau 3.715.483 de autovehicule cu motoare pe benzinã, respectiv 3.501.491 de masini diesel.