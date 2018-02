Dosar penal pentru lipsa categoriei din permis

marți, februarie 20, 2018, 3:00

Pe 16 februarie, in jurul orei 4.00 dimineatã, in Punctul de Trecere a Frontierei Albita s-a prezentat, pentru efectuarea formalitãtilor necesare trecerii frontierei, Serghei N., cu cetãtenie bulgarã si R. Moldova, in varstã de 35 de ani, care conducea un ansamblu de vehicule format dintr-un autoturism marca Chrysler Voyager si o remorcã, ambele inmatriculate in R. Moldova. La controlul de frontierã, in urma verificãrilor specifice efectuate, politistii de frontierã au constatat cã Serghei N. este posesor de permis de conducere valabil doar pentru categoriile ‘A, B, C’ , iar pentru a putea conduce ansamblul de vehicule in cauzã ii este necesarã si categoria ‘E’. Cu privire la cele constatate, Serghei N. a declarat cã a preluat ansamblul de vehicule din localitatea Rasesti si l-a condus panã in punctul de frontierã, desi avea cunostintã cã permisul de conducere valabil detinut nu ii dãdea dreptul. Politistii de frontierã efectueazã cercetãri in cauzã sub aspectul sãvarsirii infractiunii de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de cãtre o persoanã al cãrei permis de conducere este necorespunzãtor categoriei din care face parte vehiculul respectiv.