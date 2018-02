Doar cultura face unanimitate în CL Vaslui…

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Consiliul Local Vaslui a alocat 100.000 lei pentru finantarea proiectelor culturale. Decizia a fost luat la propunerea consilierului PSD Ionel Bordeianu, care a solicitat ca, din suma de 2,5 milioane de lei alocat pentru activittile sportive prin programul anual al finantrilor nerambursabile, 100.000 lei s fie destinat proiectelor culturale. Liberalii au fost de acord cu acest amendament, care a fost votat în unanimitate.

Alocarea de fonduri neram bursabile pentru finantarea proiectelor culturale a detreminat un vot in unanimitate in Consiliul Local (CL) Vaslui. La discutiile pe proiectul de hotãrare privind programul anual al finantãrilor nerambursabile pentru activitãti nonprofit de interes general, aferent anului 2018, Ionel Bordeianu, consilier PSD, a fãcut o propunere cu care consilierii liberali au fost de acord. Bordeianu a propus ca, din suma de 2,5 milioane de lei alocatã pentru activitãti sportive, suma de 100.000 de lei sã fie destinatã sustinerii activitãtilor culturale din oras. La prezentarea propunerii, Sorin Radu, consilier PNL, a precizat cã liberalii sunt de acord cu amendamentul formulat de Ionel Bordeianu. ‘Noi sustinem aceastã propunere pentru finantarea proiectelor culturale desfãsurate la Casa de Culturã. Proiectele culturale nu sunt doar cele mari, care se bucurã de sprijinul autoritãtilor locale. Foarte important este ca noi sã sprijinim si artistii locali – poeti, pictori etc.’, a punctat Radu Sorin. Scopul programului de finantare nerambursabilã este stimularea organizatiilor non-profit cu activitate in domeniul sportului si a unitãtilor de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania pentru realizarea unor obiective de interes public local. Beneficiarii directi ai programului sunt ONG-urile, cu activitate in domeniul educatiei fizice, sportului, cluburile si asociatiile sportive, precum si unitãtile de cult apartinand cultelor religioase recu – noscute. Durata programului este de un an bugetar, iar suma totalã alocatã 2018 este de 2.400.000 lei pentru sport, 100.000 lei pentru culte si 100.000 pentru proiectele culturale. Finantarea nerambursabilã acor datã din fonduri publice unui beneficiar se va face in baza unui contract de finantare nerambursabilã incheiat intre CL Vaslui si beneficiar in urma aplicãrii procedurii selectiei publice de proiecte.