Doar 58 de firme au majorat salariile brute, pentru acoperirea transferului contributiilor sociale

joi, februarie 8, 2018, 3:00

Doar 58 de angajatori vasluieni au depus la Inspectia Muncii actele aditionale privind majorarea salariilor brute. Multi patroni înca sper ca se va renunta la legea privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat, asa ca amân cât mai mult s ia msuri în zona salariilor. Pe de alt parte, patronii spun ca vor face transferul contributiilor, îns nu au banii necesari majorrii salariilor, situatie în care angajatii vor avea netul mai mic. La sase luni de la impozitarea contractelor de munc parttime la nivelul salariului minim brut pe tara, în judet fost reziliate 2.647 contracte.

Angajatorii vasluieni nu se grãbesc sã modifice salariile brute, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat. Potrivit datelor Inspectoratului Teritorial de Muncã (ITM) Vaslui, panã ieri, 7 februarie, doar 58 de angajatori din mediul privat au depus actele aditionale la contractele colective de muncã. Chiar dacã termenul privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat este data de 31 martie 2018, mediul de afaceri local este foarte rezervat fatã de aceastã mãsura fiscalã. La data de 1 februarie 2018, in judetul Vaslui erau inregistrati oficial 5.965 de angajatori activi. Angajatorii care au mai mult de 21 de salariati trebuie sã depunã acte aditionale la ITM Vaslui, in timp ce angajatorii care au panã in 21 de anga jati pot sã inregistreze modificãrile salariilor brute direct in Revisal. Inspectia Muncii va declansa o campanie de controale, in cadrul cãreia va verifica dacã operatorii economici au realizat transferul contributiilor sociale la angajati, conform OUG 82/ 8 noiembrie 2017.

Firmele se plâng: nu avem bani!

Ovidiu Copacinschi, presedintele Asociatiei Patronale a Întreprinderilor Mici si Mijlocii Vaslui, a precizat cã angajatorii trebui sã facã trasferul contributiilor sociale la angajat, dar nu sunt obligati sã le mãreascã si salariile. Astfel, cuantumul salariilor va fi stabilit exclusiv ca urmare a relatiilor dintre angajator si angajat. ‘Angajatorii vor face transferul contributiilor sociale, dar cat este salariul unui angajat, este problema celor douã pãrti. Se va face trasferul contributiilor, da, insã salariul net se negociazã. Multi angajatori au actionat preventiv si nu au mãrit salariile, ci au acordat premii care sã acopere transferul contributiilor. Mediul de afaceri incã mai sperã cã li se va lumina mintea guvernantilor, cã vor intelege cã au fãcut o mare prostie si vor renunta la aceastã lege. Aceastã mãsurã pune la pãmant mediul economic’, a explicat Ovidiu Copacinschi. Oamenii de afaceri sustin cã o astfel de mãsurã privind trasferul contributiilor sociale trebuie insotitã de o serie de mãsuri care sã asigure cresterea economicã. Doar cu o productivitate mãritã firmele vor avea fonduri in plus, din care isi vor permite sã majoreze salariile. ‘Firmele nu au bani, nu pot sã mãreascã bruturile. Din contrã, starea economicã e tot mai grea. Existã riscul ca angajatii sã nu aibã bruturile mãrite si sã suporte contributiile sociale din salariile lor, situatie in care vor rãmane cu bani mai putiniî, a explicat Copacinschi.

2.647 contracte part-time au fost reziliate

În primele sase luni de la introducerea impozitãrii contractelor de muncã part-time la nivelul salariului minim brut pe tarã, in judetul Vaslui au fost reziliate 2.647 contracte cu normã partialã. Dacã la 1 august 2017, datã la care a fost introdus noul impozit, in evidentele ITM Vaslui figurau 11.041 contracte de muncã active cu normã partialã, la 1 februarie 2018 mai erau active doar 8.394 contracte de muncã parttime. Pe langã contractele cu normã partialã, la aceeasi datã, in judetul Vaslui mai erau inregistrate 49.140 contrcate cu normã intreagã. În total, pe cele douã tipuri de contracte de muncã, la Inspectia Muncii figureazã 57.531 contracte de muncã. Noile reglementãri se aplicã incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. Angajatii care au contracte de muncã partiale beneficiazã de aceleasi drepturi ca si cei cu normã intreagã. Atat salariatii incadrati cu contract de muncã fulltime, cat si cei incadrati part-time beneficiazã de concediul de odihnã. Angajatul cu normã redusã are dreptul la concediu de odihnã anual de minimum 20 de zile lucrãtoare, care vor fi acordate proportional cu perioada efectiv lucratã, la fel ca in cazul angajatului cu normã intreagã. Chiar dacã au un contract cu mai putin de opt ore pe zi, angajatii sunt asigurati la sãnãtate si in sistemul public de pensii. La calculul pensiei, insã, se tine cont de stagiul de cotizare, iar pentru veniturile obtinute in baza unui contract de muncã cu timp partial se calculeazã punctajul din venitul lunar.