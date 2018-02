Deja, 57 de legumicultori s-au înscris în programul pentru tomate

luni, februarie 26, 2018, 3:00

Programul de sustinerea a legumicultorilor pentru productia de tomate are, in acest an, un succes mult mai mare in judetul Vaslui. În primele sãptãmani de la declasarea perioadei de inscriere, 57 de fermieri au solicitat deja sprijinul financiar de la stat. În data de 4 ianuarie 2018 a fost publicatã, in Monitorul Oficial nr. 8, hotãrarea privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru anul 2018. Programul este destinat producãtorilor de tomate in spatii protejate (sere, solarii). Programul se adreseazã producãtorilor agricoli atat persoane fizice care detin atestat de producãtor emis in baza Legii nr. 145/2014 valabil panã la data plãtii ajutorului de minimis, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale. Valoarea sprijinului financiar al programului de sustinere a produsului tomate in spatii protejate care se acordã beneficiarilor este de 13.797,9 lei/beneficiar/an si reprezintã contravaloarea in lei a 3.000 euro/beneficiar/an. Pentru a fi eligibili acordãrii acestei forme de sprijin financiar, beneficiarii trebuie sã indeplineascã cumulativ urmãtoarele conditii: sã detinã o suprafatã cultivatã cu tomate in spatii protejate de minimum 1.000 metri pãtrati, sã obtinã o productie de minimum 2 kilograme tomate/metrul pãtrat, sã fie inregistrati in evidentele registrului agricol, sã facã dovada productiei realizate prin documente justificative privind comercializarea productiei. Pentru anul 2018, valorificarea productiei de tomate se va efectua in perioadele 1 ianuarie – 31 mai inclusiv si/sau 1 noiembrie – 20 decembrie inclusiv.