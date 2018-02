Debite de 1,2 milioane lei la Inspectia Muncii Vaslui

marți, februarie 6, 2018, 3:00

În cursul anului trecut, Agentia Judeteanã de Plãti si Inspectie Socialã (AJPIS) Vaslui a verificat veniturile declarate de beneficiarii de ajutor social, alocatie pentru sustinerea familiei, indemnizatie pentru cresterea copilului si stimulent de insertie. Ca urmare a verificãrilor efectuate si incrucisãrilor bazelor de date au rezultat suspiciuni pentru efectuarea unor plãti necuvenite pentru 2.722 beneficiari de ajutor social, 11 268 beneficiari de alocatie pentru sustinerea familiei, 1.300 beneficiari de indemnizatie pentru cresterea copilului si 9.078 bene ficiari de ajutoare pentru incãlzirea locuintei. Astfel, inspectorii AJPIS Vaslui au trecut la verificarea tuturor suspi – ciunilor. Pe baza documentelor justificative obti nute de la alte institutii sau prezentate de cãtre beneficiari s-a procedat la constituirea de debite. Urmare a verificãrilor interne efectuate in anul 2017, s-au constituit debite in sumã de 1.204.501. Inspectia Muncii a primit de la alte isntitutii tabelele nominate cu persoanele din familiile beneficiare de ajutor social care s-au incadrat in muncã, inclusiv care au plecat cu contract de muncã in strãinãtate, au refuzat un loc de muncã oferit sau un curs de calificare / recalificare / formare profesionalã. Astfel, AJPIS Vaslui a verificat si a suspendat de la platã ajutorului social 1.460 familii. Suspendarea sa efectuat cu luna urmãtoare constatãrii si a durat panã la obtinerea de cãtre primarii a documentelor justificative, pe baza cãrora s-a efectuat, dupã caz, modificarea sau incetarea plãtii.