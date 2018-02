De la 1 februarie, si programatorii cu studii medii – studenti – sunt scutiti de impozitul pe salariu

vineri, februarie 2, 2018, 3:00

Programatorii cu studii medii care urmeazã cursurile unei institutii de învãtãmânt superior sunt scutiti de impozitul pe salariu de la 1 februarie 2018, a anuntat Ministerul Comunicatiilor.

În acest sens, Ordinul comun al Ministerului Comu – nicatiilor si Societãtii Infomationale, Ministerului Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Justitiei Sociale si Ministerului Educatiei Nationale a fost publicat in Monitorul Oficial la data de 18 ianuarie 2018. ‘Mãsura vizeazã un numãr aproximativ de 15.000 de programatori, in plus fatã de cei scutiti panã acum. Cei care vor sã beneficieze de aceastã scutire trebuie sã facã dovada inscrierii in invãtãmantul superior’, a precizat Ministerul Comunicatiilor, precizand cã ‘mãsura este menitã sã contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% panã in 2020’. Panã acum au fost scutiti de impozitul de venitul salarial doar programatorii care sunt absolventi de studii superioare.