Datornicii si-ar putea rãscumpãra bunurile plãtind dublul sumei achitate de recuperator bãncii

miercuri, februarie 21, 2018, 3:00

Debitorii cãrora le-a fost confiscat un bun vor putea sã-l redobândeascã de la firma de recuperare plãtind acesteia dublul sumei cu care aceasta a achizitionat creanta de la bancã, au decis senatorii, marti, în comisiile de specialitate.

„Prin acest proiect se reintroduce retractul litigios care era în Codul civil pânã în anul 2011. În retractul litigios se prevederea dreptul debitorului care a fost deposedat de bun sã poatã rãscumpãra de la firma de recuperare, plãtind dublul sumei cu care recuperatorul a achizitionat respectivul bun de la bancã. Ori noi nu facem altceva decât sã reintroducem retractul litigios, dreptul debitorului sã îsi rãscumpere bunul respectiv. Am avut în vedere limitarea profitului firmei de recuperare. Eu cred cã un dublul sumei este absolut rezonabil”, a declarat senatorul PNL Daniel Zamfir. Comisiile de buget-finante, economicã si juridicã au votat un raport de adoptare a propunerii legislative pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit cãruia cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plãtite pentru a cumpãra creanta de la cedent, prevedere care, dacã va fi votatã de Parlament, se va aplica inclusiv contractelor aflate în derulare la data intrãrii în vigoare. Daniel Zamfir a precizat cã debitorul are drept de preemptiune. Întrebat despre opinia colegei sale de partid, Iuliana Scântei, potrivit cãreia în acest mod s-ar încuraja nu plata ratelor, ci recuperarea bunurilor de la firmele specializate, Zamfir a respins aceastã abordare. „Nu s-ar încuraja deloc, pentru cã aceastã prevedere nu face altceva decât sã readucã în piatã acele bunuri, pentru cã dacã recuperatorul a cumpãrat un imobil la 5- 10% din valoare, cred cã sunteti cu totul de acord cã nu acela era pretul real al pietei. Ori dacã debitorul va avea posibilitatea sã plãteascã dublul sumei cu care recuperatorul a cumpãrat de la bancã, eu vã asigur cã banca nu va mai vinde firmelor de recuperare, care de cele mai multe ori sunt vehiculelor bãncilor, nu va mai vinde la acel pret de 10%. Cred cã un pret normal pe piatã al oricãrui imobil, atunci când vrei sã vinzi cu discount, poate fi undeva la 30%. Ca atare, debitorul nu va fi niciodatã interesat sã plãteascã dublul sumei decât dacã acel pret nu e unul real. Astãzi recuperatorii cumpãrã cu 10%. Ori a vinde dublu, înseamnã cã nu e pretul pietii. Nu facem altceva, prin aceastã mãsurã, decât sã reechilibrã m piata, sã dãm posibilitatea respectivilor debitori care sunt deposedati ca pânã la urmã sã plãteascã pretul real. (…) Hotia asta între pretul real si pretul cu care îi evaluezi omului apartamentul este pusã tot în cârca debitorului. Deci este o datorie pe care debitorul o are de plãtit desi pretul, asa cum vã spuneam, nu este unul real, este unul rezultat din acel aranjament bancã- executor-recuperator de creante”, a spus Daniel Zamfir. Proiectul de lege urmeazã sã fie votat si în plenul Senatului, Camera Deputatilor fiind for decizional.