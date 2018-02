«Dacã Parlamentul si media nu-l sustin, sã-si asume urmãtorul abuz!»

marți, februarie 6, 2018, 3:00

Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a declarat, ieri, cã a depus din nou proiectul de lege privind castrarea chimicã a pedofililor, el arãtând cã, dacã Parlamentul si media nu sustin acest act normativ, atunci ar trebui sã-si asume urmãtorul abuz sexual împotriva unui copil.

‘Este un proiect care este lege deja in 15 tãri, marea majoritate europene, inclusiv in R. Modova, in SUA, din 40 si ceva. Deci este o metodã medicalã. Dacã se intelege sã fie sustinut acest proiect de cãtre Parlament si de cãtre media, este foarte bine, dacã nu, toatã lumea sã-si asume faptul cã in momentul in care urmãtorul copil va fi abuzat sexual de cãtre un nenorocit bolnav psihic, inseamnã cã pãrtas la toatã chestiunea asta vor fi toti cei care n-au sustinut acest proiect’, a spus Rãdulescu. El a sustinut cã acest proiect este ‘numai si numai in favoarea cetãtenilor si a copiilor nostri’ si cã ‘prin aceastã tehnicã medicalã nu se face altceva decat cu acordul acestui bolnav psihic sã se impiedice recidiva’. ‘Cineva sã-si asume cand urmãtorul copil va fi abuzat sexual de un alt individ care va iesi din puscãrie si care va abuza din nou. N-am vorbit incã cu parlamentarii, pentru cã proiectul a fost depus, de abia am inceput sesiunea parlamentarã, probabil cã- si urmeazã circuitul. O sã fac si eu lobby necesar fatã de comisia de sãnãtate in principal, pentru cã acolo sunt colegii mei medici, si fatã de ministerul Sãnãtãtii si fatã de colegii mei. Dacã e vreunul care nu intelege despre ce e vorba, ar fi bine sã mã intrebe pe mine’, a mai spus Rãdulescu. ‘Am fãcut proiectul chiar mai ‘soft’ decat exista in Cehia, Polonia, Italia, Germania, adicã acolo nici mãcar nu-i mai intreabã dacã sunt de acord sã facã acest tratament medical, sunt obligati sã facã acest tratament cei care abuzeazã sexual un copil. Noi am spus cã se face cu acordul lui, in prezenta avocatului, in prezenta unui medic cu care se consultã si el spune cã este de acord sã urmeze acest tratament medical toatã viata, i se explicã cã are probleme medicale, psihice, si ca sã nu aibã aceastã recidivã va trebui sã facã acest tratament si atunci i se injumãtãteste pedeapsa pe care ar lua-o normal dacã s-ar duce in puscãrie. Dacã in alte tãri a reusit, noi nu vrem sã facem asta? Foarte bine, e ultima datã cand voi depune acest proiect, dar cineva sã-si si asume cand se va produce urmãtorul abuz’, a arãtat Rãdulescu. Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a redepus, in Parlament, proiectul care prevede reducerea la jumãtate a pedepselor pentru violatorii si pedofilii care acceptã castrarea chimicã si interzice presei publicarea articolelor care instigã la violentã cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie. ‘În cazul infractiunilor de agresiune sexualã asupra minorilor sau urmate de moartea victimei, fãptuitorul va fi obligat sã urmeze tratamentul de castrare chimicã dacã a beneficiat, prin consimtãmantul sãu, de prevederile articolului 218 (Infractiuni contra libertãtii si integritãtii sexuale) alineatul 4(1) sau ale articolului 220 (Actul sexual cu un minor) alineatul 4(1)’, potrivit cãrora ‘limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumãtate numai dacã fãptuitorul acceptã sã urmeze un tratament de castrare chimicã’, se aratã in proiectul de lege privind combaterea si prevenirea actelor cu caracter pedofil si a infractiunilor contra libertãtii si integritãtii sexuale ale persoanelor depus de deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu, la Senat. Potrivit proiectului de lege, tratamentul de castrare chimicã se efectueazã in sectii specializate, in conditii de securitate, ‘in regim spitalizat sau ambulatoriu, pentru continuarea tratamentului in perioada pen – tru care fãptuitorul a acceptat sã-l urmeze’. Procedurile de evaluare a fãptuitorului in vederea castrãrii chimice incep numai dupã rãmanerea definitivã a hotãrarii judecãtoresti de condamnare, iar tratametul se administreazã numai dupã obtinerea avizelor favorabile de la un psiholog, medicul sexolog si psihiatru. Proiectul de lege interzice si ‘publicarea de articole in presã sau prin intermediul retelelor informatice ce implicã actiuni de instigare la violentã cu privire la persoanele cercetate pentru pedofilie, faptã pedepsitã de art. 368 din Codul penal’. Cãtãlin Rãdulescu sustine, in expunerea de motive, cã pedofilii si violatorii trebuie sã beneficieze de reabilitarea psihologicã pentru cã ‘au intr-adevãr nevoie de ajutor in acest sens, dar trebuie sã fie si motovati prin faptul cã pedepsele se reduc la jumãtate dacã acceptã si urmeazã tratamentul ce le va inhiba pornirile ce atenteazã la inviolabilitatea sexualã a unei persoane, inclusiv a minorilor’. Costurile legate de executarea pedepsei cu inchisoarea sunt incomparabil mai mari decat costurile castrãrii chimice, sustine Rãdulescu. ‘Persoanele condamnate pentru infractiuni de naturã sexualã si considerate un pericol social riscã sã se reintoarcã in inchisoare si dupã ispãsirea pedepsei, dacã nu acceptã un tratament chimic pentru a le inãbusi pornirile, iar costurile legate de executarea pedepsei cu inchisoarea sunt incomparabil mai mari decat costurile castrãrii chimice’, precizeazã deputatul PSD. Deputatul PSD Cãtãlin Rãdulescu a anuntat, la inceputul lunii ianuarie, cã va redepune in Parlament, aceastã initiativa legislativã, afirmand cã s-a dovedit incã o datã cã intuitia si ‘flerul’ sãu politic sunt ‘prea revolutionare pentru unii’. În martie 2014, un grup de 27 de parla – mentari PSD, printre care Cãtãlin Rãdulescu si fostul premier Sorin Grindeanu, au propus, printr-o initiativã legislativã depusã la Parlament, castrarea chimicã a persoanelor care au sãvarsit infractiuni de agresiune sexualã asupra minorilor. Nu este prima initiativã de acest fel din Parlament, un proiect similar a fost depus si respins, in trecut, initiatori fiind parlamentari de la PDL.