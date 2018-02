Cresterea pretului abonamentelor Taransurb ar «penaliza» persoanele active

joi, februarie 1, 2018, 3:00

Consilierii liberali din Consiliul Local Vaslui au votat împotriva cresterii preturilor la abonamentele Transurb. Liberalii au sustinut cã, prin aceastã mãsurã, SC Transurb SA Vaslui „penalizeazã” persoanele active, fãrã justificare. Mai mult, consilierii liberali au sustinut, ieri, cã, astfel, se mai iau niste bani de la cei care si asa varsã venituri la bugetul local.

Liberalii din Consiliul Local (CL) Vaslui nu au fost de acord cu cresterea tarifului la abonamentele de transport public de cãlãtori. Marius Arcãleanu, consilier PNL, a spus cã motivele invocate de Transurb pentru cresterea preturilor nu stau in picioare si a cerut lãmuri suplimentare conducerii societãtii. La baza deciziei de majorare a tarifelor pentru transportul public de cãlãtori au stat mai multi factori. Este vorba despre modificarea preturilor la principalele elemente de cheltuieli in perioada 2013-2018, (salariul minim pe economie de la 750 lei la 1.900 lei,) cresterea preturilor combustibililor, pieselor de schimb si cresterea pretului utilitãtilor (energie electricã, apã, gaz). ‘Doar cresterea preturilor la combustibil si la utilitãti este un argument care sã valideze aceastã mãsurã de crestere a pretului la abonamente. Vreau sã stiu cati salariati ai societãtii au salariul minim brut pe economie, pentru a sti dacã provoacã un impact asupra deciziei’, a intrebat Arcãleanu. Reprezentantii SC Transurb Sa Vaslui au precizat cã din cei 96 de salariati, un numãr de 24 aveau salariul minim brut, cand acesta era de 1.450 de lei. În prezent, odatã cu cresterea salariului minim brut la 1.900 de lei, un procent de 90% din salariati vor incasa salariul minim pe economie. Sorin Radu, consilier PNL, s-a declarat si el impotriva proiectului de hotãrare si a spus cã aceastã crestere a pretului la abonamente afecteazã persoanele active din oras, de pe urma cãrora executivul local colecteazã venituri. ßToate elementele de cost expuse in nota de fundamentare au o amprentã la fel de mare si asupra cresterii pretului biletului. Penalizãm persoanele active fãrã o justificare. Dacã se mãrea pretul la bilete, atunci era firesc sã crescã pretul si la abonamente. Nu facem decat sã mai luãm ceva de la cei care muncesc. Tocmai de accea, vã cer sã votati in consecintã’, a concluzionat Sorin Radu. Dupã supunerea la vot, proiectul de hotãrare a trecut cu majoritate de voturi. Noile tarife vor fi valabile incepand cu data de 1 martie 2018. Proiectul mai cuprinde si o prevedere referitoare la introducerea unui titlu de cãlatorie cu 30 cãlatorii in valoare de 45 lei. Noile preturi aprobate ale abonamentelor sunt: abonament pentru o linie pentru o lunã – tarif propus 80 de lei; abonament douã linii pentru o lunã – tarif propus 94 lei; abonament elevi pentru o lunã – tarif propus 40 de lei; titlu de cãlãtorie cu 30 cãlãtorii – tarif propus 45 lei.